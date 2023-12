Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Tóquio e Xangai em queda e altas em outras praças

Por Gabriel Bueno da Costa*

São Paulo, 14/12/2023 - Os mercados acionários da Ásia compartilharam apenas em parte a animação global com o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de ontem, após o BC dos EUA manter juros, mas sinalizar cortes em 2024. Houve perdas em Xangai e também em Tóquio, mas a Bolsa de Seul subiu mais de 1% e outras também avançavam, em quadro misto no continente.

A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,33%, em 2.958,99 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,55%, a 1.919,91 pontos. Xangai chegou a mostrar mais força no começo do pregão, na esteira do Fed, porém o impulso não perdurou, com sentimento sobre a China ainda negativo, após uma conferência econômica recente ter desapontado investidores, que aguardavam mais estímulos oficiais. Entre ações em foco, as ligadas a bebidas recuaram pela segunda sessão seguida, com Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory em queda de 2,6% e Kweichow Moutai, de 1,45%. Já produtoras de carvão subiram, com Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture em alta de 0,6% e Pingdingshan Tianan Coal Mining, de 1,2%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,73%, para 32.686,25 pontos. A força do iene pressionou ações de exportadoras do Japão, entre elas montadoras. O Nikkei também chegou a subir, mas inverteu o sinal no meio da manhã local, diante do movimento no câmbio. Investidores avaliavam mudanças no gabinete de governo do país, com a saída do ministro da Indústria e do chefe de gabinete. Mitsubishi Motors, Mazda, Nissan, Subaru e Honda caíram 6,8%, 5,9%, 5,5%, 5,2% e 5,0%, respectivamente.

Já em Seul, o índice Kospi avançou 1,34%, a 2.544,18 pontos. Ações de fabricantes de baterias, microchips e do setor de internet estiveram entre os destaques, com o apetite por risco apoiado pelo Fed. Kakao Corp. subiu 6,7% e Kakaopay, 5,9%.LG Energy Solution teve ganho de 3,1% e SK Hynix, de 4,2%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou ganho de 1,07%, para 16.402,19 pontos. Em Taiwan, o Taiex subiu 1,05%, a 17.653,11 pontos.

Na Oceania, em Sydney o S&P/ASX 200 fechou em alta de 1,65%, em 7.377,90 pontos. O mercado australiano teve ganhos disseminados, com apoio do Fed. Ações do setor imobiliário estiveram entre os destaques, e fornecedoras de software e produtoras de ouro, lítio e minério de ferro também subiram.

Contato: gabriel.costa@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires