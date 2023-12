Lanterna das Eliminatórias, Peru anuncia saída de Juan Reynoso e contrata Jorge Fossati

Último colocada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, sem nenhuma vitória e com apenas dois pontos, a seleção peruana se despediu nesta quarta-feira do treinador Ruan Reynoso. De acordo com a Federação Peruana de Futebol, a saída foi definida após um acordo entre as partes para encerrar o contrato do técnico, que terminaria apenas em dezembro de 2025. Pouco depois de comunicar o fim do ciclo de Reynoso, a entidade oficializou o experiente uruguaio Jorge Fossati, de 71 anos, como novo comandante.

Reynoso, de 53 anos, comandou o Peru por pouco mais de 16 meses e, em 13 jogos, só venceu quatro amistosos. Foi derrotado seis vezes (duas em amistosos e quatro nas Eliminatórias) e empatou três partidas (uma em amistoso e duas em Eliminatórias). Nas seis rodadas disputadas nas classificatórias para a Copa do Mundo, os peruanos marcaram apenas um gol, no empate por 1 a 1 com a Venezuela, mês passado, na última Data Fifa deste ano.

O treinador peruano foi zagueiro entre o final da década de 1980 e o início dos anos 2000, com 84 jogos pela seleção, além de ter defendido clubes como Alianza Lima, Universitario, Cruz Azul-MEX e Necaxa-MEX. Como técnico, também se ateve ao México e ao Peru, trabalhando por último no Cruz Azul antes de ser chamado para treinar a seleção de seu país.

Os compromissos mais importantes do Peru e demais seleções em 2024 são a partir do meio ano, com a disputa da Copa América, de 14 de junho a 14 de julho. As Eliminatórias só voltam para o calendário na semana do dia 2 de setembro. Antes dessas partidas oficiais, contudo, há uma Data Fifa para amistoso, do dia 18 ao dia 26 de março.

Campeão peruano desta temporada com o Universitario, Jorge Fossati foi o escolhido para substituir Reynoso. Ex-goleiro com passagem pelo Brasil, onde defendeu Avaí e Coritiba no final dos anos 1980, Fossati tem um currículo longo como treinador. Trabalhou no Internacional, em 2010, mas a passagem só durou cinco meses, e treinou outros times tradicionais da América do Sul, caso de LDU, River Plate e Peñarol. Também se aventurou em clubes como o saudita Al-Ahli e os catarianos Al-Rayyan e Al-Sadd.