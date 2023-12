Metodista diz que paga funcionários até esta sexta-feira (15)

A Universidade Metodista, de São Bernardo, promete regularizar os débitos com os funcionários até esta sexta-feira (15). A informação foi dada nesta quarta-feira (13) pela instituição de ensino, no mesmo dia em que o Diário publicou reportagem sobre o fechamento de cursos e a transferência de alunos.

“Os pagamentos referentes ao processo de recuperação judicial estão sendo efetuados e as verbas salariais estarão regularizadas até sexta feira”, afirmou Fábio Eloi, diretor de Comunicação e Marketing da Metodista.

A notícia de que a universidade vai encerrar cursos movimentou alunos, professores e outros funcionários. A Metodista divulgou nota dizendo que as medidas foram tomadas “com o propósito de promover a retomada do crescimento sustentável das suas instituições”.

No texto, a universidade retificou a informação que havia passado anteriormente de que 14 cursos seriam encerrados. Agora, são seis as graduações afetadas. Alunos de educação física, e engenharia de produção poderão ter aulas em EaD (Educação a Distância) ou pedir transferência para a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Os de engenharia da computação, apenas EAD, Na fisioterapia, a única opção é ir para a USCS. Na odontologia, que encerrou a modalidade noturna, restou apenas as opções de o período integral ou transferência para a USCS. Já os cursos de rádio, TV e internet e sistemas de informações foram descontinuados.

Uma fonte confidenciou ao Diário que a divergência quanto ao número de cursos fechados se deu por conta de uma planilha que havia sido elaborada anteriormente.

A Metodista afirmou ainda que mantém em sua grade cerca de 40 cursos ativos.

A crise na Metodista vem desde 2015, quando ocorreram mudanças no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Em 2021, com dívidas na casa dos R$ 500 milhões, a instituição deu início ao processo de recuperação judicial.