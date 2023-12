Parque Central ganha nova iluminação em Santo André

O Parque Central – Deputado José Cicote, na Vila Assunção, em Santo André, ganhou nova iluminação de LED. A medida faz parte do programa de modernização da iluminação pública da cidade, o Banho de Luz, que já chegou a 70% de cobertura. O Paço expandiu em cinco vezes o número de postes no espaço de lazer, de 116 para 580, e ainda prepara novas intervenções, como instalação de Pet Parque e sistemas de monitoramento.

“O programa (Banho de Luz) já ultrapassou 70% de cobertura em toda a cidade, mas aqui é um caso especial de equipamento público que é muito utilizado, especialmente porque o andreense tem ligação muito forte com ele”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB), durante entrega da nova iluminação. “O Parque Central foi inaugurado em 1992, e a iluminação era bem antiga, e isso faz muita diferença, porque é outro conceito. Esse local passa agora a ter outro uso noturno, com mais segurança e bem-estar, já que havia ambientes muito escuros”.

O prefeito destaca que esta é a primeira fase de uma modernização completa a ser finalizada até abril no Parque Central, que deve englobar a instalação de Pet Parque, novo campo de gramado sintético e sistemas de monitoramento. O Paço priorizou a entrega antecipada da nova iluminação em LED para garantir a presença do público já durante as férias escolares, entre dezembro e janeiro. Existe, inclusive, a possibilidade de o horário do parque ser expandido caso a demanda aumente. Hoje, o espaço funciona das 6h às 20h.

As intervenções no Parque Central devem custar em torno de R$ 9,5 milhões ao Paço, sendo R$ 6 milhões apenas para a instalação da nova iluminação, que conta com postes mais baixos, que não interferem na vegetação. “Vamos medir a movimentação do Parque Central para avaliar uma mudança de horário, pois tem de ter frequência. Aqui é uma novidade que iremos testar nesse período, com mais calor, onde as pessoas saem mais de casa. Se tiver demanda, temos condição de manter aberto até mais tarde”, afirmou Serra.

Com cerca de 400 mil metros quadrados de área total, o parque chega a receber até 5.000 visitas por dia aos sábados e domingos, e cerca de 800 pessoas nos dias úteis.

O PROGRAMA

Criado em 2014, o Banho de Luz foi retomado em 2017 pela atual administração. O objetivo do programa é alcançar 100% de cobertura em Santo André, o equivalente a 53 mil pontos, que estão distribuídos em aproximadamente 1.300 quilômetros de vias. A expectativa da Prefeitura andreense é economizar 52% em consumo de energia, o equivalente a 842,2 MW/mês. Nos últimos anos, foram investidos mais de R$ 77 milhões com a modernização da iluminação pública de Santo André por meio do Banho de Luz. A previsão é que sejam investidos, até o fim do processo, em torno de R$ 98 milhões.