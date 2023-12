Ele é um oportunista, diz vereador sobre Fernando Marangoni

Vereador de Santo André, Bahia do Lava Rápido (PSDB) fez ontem duras críticas ao deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), que esteve presente na última sessão ordinária da Câmara na semana passada. Para Bahia, o parlamentar se aproveitou do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da então candidata a deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB) para se eleger à Câmara dos Deputados em 2022.



“Ele é um deputado oportunista. É um traidor, na verdade. É um cara que não tem palavra e não sabe ter um pouco de humildade para reconhecer quem realmente o ajudou. Ele usou o nosso prefeito Paulo Serra e a deputada Ana Carolina para se eleger e agora está virando as costas. Espero que seja a última oportunidade que a população de Santo André tenha dado a ele, porque ele virou as costas para a cidade”, disse Bahia ao Diário.



Fernando Marangoni foi eleito deputado federal com 89.390 votos, dos quais 25.533 obtidos em Santo André. Bahia participou ativamente da campanha do ex-secretário de Habitação do município, movimento do qual o vereador diz se arrepender.



Infelizmente, ajudei muito o Marangoni na campanha e me arrependo disso. Ele ganhou a eleição graças ao meu trabalho, também. Usou meu nome, do prefeito, da primeira-dama e traiu todo mundo”, disse Bahia.



A irritação do vereador com o deputado acontece em meio às tentativas de Marangoni de ganhar espaço na corrida eleitoral do ano que vem. De acordo com Bahia, o deputado esteve na Câmara para “se colocar à disposição dos vereadores, com o intuito de conquistar apoio à candidatura ao Paço”.



Marangoni já se colocou como candidato a prefeito em 2024, independentemente de qual for a indicação à sucessão de Paulo Serra. O movimento é visto como traição entre os apoiadores da gestão tucana, visto que o deputado teve sua trajetória política engrenada após fazer parte do governo Serra em Santo André. Com a vitória do tucano em 2016, Marangoni foi indicado para comandar a Secretaria de Habitação. Depois, foi convidado a assumir a secretaria executiva de Habitação do Estado, segundo maior posto da Pasta na gestão de João Doria (à época no PSDB, hoje sem partido), e, depois, de Rodrigo Garcia (PSDB).



Outro fato que gerou irritação na política andreense foi quando Marangoni anunciou repasse feito pela União ao município como uma emenda parlamentar conquistada por ele. A verba de R$ 7 milhões para a saúde, na realidade, foi transferida pelo Ministério da Saúde por meio do teto MAC (Financiamento da Média e Alta Complexidades).