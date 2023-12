60 anos da voz do samba na região

O frequentador de rodas de samba do Grande ABC já se deparou com um artista de voz inconfundível, que coloca toda sua personalidade em clássicos do samba. Com capacidade camaleônica nas cordas vocais, Carlinhos Garoa se tornou em uma das referências musicais, sobretudo do samba, na região.

Nesta semana, Carlinhos Garoa celebrou seus 60 anos de vida do jeito que mais gosta: cantando um bom samba, rodeado de amigos em um dos bares que mais respeita a história do estilo no Grande ABC e com ações solidárias.

O andreense Luiz Carlos Octorino adotou a personalidade Carlinhos no início da carreira, em 1988. Ele tinha aprendido a tocar cavaquinho em um instrumento que seu pai tinha deixado encostado em casa. Se apaixonou e decidiu fazer da música seu estilo de vida. Foi então que começou a participar de algumas bandas e participar de festivais.

Em um dos grupos, o Garoa Paulista, fez com que o sobrenome artístico fosse incorporado de vez à voz e à alma de Carlinhos. Daí, o sucesso não parou mais. Chegou a abrir shows de verdadeiras lendas do samba e da MPB, como Zeca Pagodinho. Teve a honra de dividir os palcos com outra figura icônica da região, Mimi Boêmio, por mais de duas décadas. Mimi faleceu em 2020, vítima de Covid-19, aos 84 anos. Carlinhos sempre faz questão de homenagear o amigo.

Carlinhos é conhecido pela variação do timbre vocal. É comum algum desavisado achar que é uma mulher que empunha o microfone cantando um bom samba com uma boa MPB. E é mais comum ainda essa pessoa se encantar pelo talento de Carlinhos Garoa.

“A MPB está no meu sangue, assim como o samba. Muitas vezes as pessoas acham que é a Alcione cantando. O timbre é bem parecido, então a galera acaba gostando”, diz o artista.

O Boteco Adoniran, palco da festa de 60 anos de Carlinhos Garoa, ficou lotado mesmo numa terça-feira à noite. O cantor lançou mão de seu vasto repertório e contou com a participação da cantora Adryana Ribeiro, que ficou famosa no grupo Adryana e a Rapaziada.

Alimentos não perecíveis foram arrecadados e distribuídos para a ONG Voluntários do Bem, de São Caetano. “É um pessoal que faz um trabalho muito sério e que faço sempre questão de ajudar. A gente já se encontrou algumas vezes fazendo entrega de marmitas para pessoas em situação de rua. Então eu sei para onde essa doação será destinada”, comentou Carlinhos.

Quem acompanhou o show de aniversário de Carlinhos Garoa, além da inconfundível voz, percebeu que, apesar dos 60 anos, o artista tem vitalidade de sobra para seguir encantando e entoando o samba pelos bares da região.