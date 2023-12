Relatório da CPI da Enel pede extinção do contrato

O relatório final da CPI da Enel, realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, recomendou a intervenção na empresa, realização de auditoria nas contas e a extinção do contrato da companhia com o Estado. Outro pleito da CPI envolve o indiciamento do presidente da Enel São Paulo, Max Xavier Lins, o ex-presidente nacional da empresa Nicola Cotugno e Vicenzo Ruotolo, diretor de operações.

O documento é assinado pela deputada estadual Carla Morando (PSDB), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, e agora passará por apreciação dos integrantes da CPI da Enel, presidida por outro parlamentar do Grande ABC: Thiago Auricchio (PL), de São Caetano.

A CPI da Enel ganhou musculatura a partir dos apagões vistos em São Paulo no início do mês passado - houve bairros da Região Metropolitana com interrupção de fornecimento de energia por mais de três dias, diante de vendaval ocorrido no dia 3 de novembro.

Foram várias convocações de dirigentes da Enel e a renúncia, no meio do curso das investigações, de Nicola Cotugno. Max Xavier foi o último a depor na CPI e admitiu que “lições haviam sido aprendidas com o evento anterior” e que a empresa havia “aberto um canal para que os prefeitos e seus secretários pudessem nos indicar, em tempo real, alguma situação mais crítica”.

Só no Grande ABC, conforme resposta da Enel a um ofício do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 556 mil imóveis foram afetados com o apagão do início de novembro. A cidade que contabilizou o maior número de imóveis afetados pela falha no sistema elétrico foi Santo André (238.316), seguida por São Bernardo (124.573), Diadema (76.016), Mauá (55.117), São Caetano (48.695), Ribeirão Pires (9.756) e Rio Grande da Serra (4.148).

A entidade regional também pediu para que o GT (Grupo de Trabalho) do Procon Regional acompanhasse como será o trâmite para ressarcimento dos moradores afetados. “A gente vai acompanhar como será o plano de ressarcimento através dos Procons e analisar quais outras medidas podem ser tomadas neste caso”, afirmou o presidente do Consórcio, Marcelo Oliveira (PT), à época da resposta da Enel.

SUB-RELATÓRIO

Vice-presidente da CPI da Enel, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) também apresentou um relatório paralelo acerca dos trabalhos, com itens semelhantes ao relatório oficial.

“Primeiramente quem aprovou a privatização da Eletropaulo, em 1998. Também tem grande culpa a própria Enel, que presta péssimo serviço, a Arsesp, que não fiscaliza, e o governo do Estado de São Paulo, que há décadas fecha os olhos para esse modelo de contrato falido”, disse o deputado. “Tenho certeza que essa CPI está cumprindo seu papel em investigar o péssimo serviço da Enel. Esse é o resultado em privatizar serviços essenciais como energia elétrica e água, como ocorreu agora com a Sabesp.”