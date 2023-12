Rei Roberto Carlos se apresenta em março no Grande ABC

O Rei Roberto Carlos estará entre nós. Ele se apresentará no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, na noite do dia 21 de março. E os ingressos para o show começam a ser vendidos nesta quinta-feira14).

Inicialmente, a comercialização presencial será apenas para os associados do Aramaçan. Entretanto, os demais súditos do Rei poderão adquirir os seus bilhetes pela internet (as instruções estão no pé deste texto).

O show marcará a volta de Roberto Carlos ao Grande ABC após 26 anos. A última vez foi em 1997, quando ele se apresentou primeiro no Aramaçan e depois fez show aberto no Paço Municipal de São Bernardo, que teve abertura de Belchior.

Com 82 anos de idade e pelo menos seis décadas de carreira, Roberto Carlos é um dos artistas mais admirados da música brasileira.

As negociações para trazer o Rei à região tiveram início em julho, e foram concluídas neste mês. “Liguei para a gravadora dele e me falaram para falar com o Léo (Esteves, empresário de Roberto Carlos). Em setembro, ele estava em Resende (no Rio de Janeiro), fui para lá falei com o Léo. Negociamos, e faz 15 dias que o contrato foi assinado”, explica o empresário Carlos Alessandro Prozzo, da DC Rokcstrote, responsável pelo show.

PREÇOS

Os ingressos podem ser comprados no site da TCR Eventos (www.tcreventos.com.br). O setor azul, próximo do palco, custa R$ 1.500 (R$ 750 meia). Para o setor amarelo, o valor é de R$ 940, com uma taça de espumante. Os camarotes (12 lugares) saem por R$ 10 mil e as mesas laterais (quatro lugares), R$ 3.900.