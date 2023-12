Manu Gavassi causa burburinho ao cutucar indústria musical em novo curta

Ela voltou e mais afiada do que nunca! A cantora e atriz Manu Gavassi fez o lançamento de seu primeiro curta, qual fará parte de um projeto maior, nesta quarta-feira, dia 13, e já conseguiu gerar um baita burburinho na internet. A artista e ex-participante do Big Brother Brasil publicou em suas contas uma esquete que critica a indústria musical e os seus padrões atuais.

Intitulada de Programa de Proteção à Carreira Artística, o vídeo mostra Manu de frente a frente com uma atendente que lhe oferece diversos serviços para voltar a ter lançamentos com bons números nos charts. A partir disso, podemos observar diversas indiretas - que estão mais para diretas - direcionadas à indústria musical brasileira que conhecemos atualmente.

No início do curte, que recebeu até mesmo apoio de Anitta, a atendente questiona Você já tem sua polêmica? mostrando que esse fator sempre ajuda nas vendas no mercado. Os internautas logo se apossaram do vídeo e deram seus palpites sobre nomes que se encaixam nos quesitos pontuados pela artista durante o vídeo, citando principalmente a cantora Luísa Sonza.

Em um momento descontraído, Manu Gavassi até mesmo ri dela mesma e de sua participação no BBB, reality da produtora Globo, qual participou em 2020.

Você participou do BBB e perdeu os números que você tinha naquele momento, né?, diz a atendente fictícia.

Manu termina o vídeo depressiva e com olhar sem saída para o seu suposto momento atual. O vídeo, que apenas no Instagram já conta com quase três milhões de visualizações, foi capaz de juntar toda a internet. Ele se aproxima muito de um curta-metragem, com seis minutos de duração, e foi elogiado pela atriz Bruna Marquezine, amiga próxima de Manu.

Eu gosto muito do seu cérebro, disse Bruna através dos comentários.