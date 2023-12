Artista norte-americano se desculpa com Gilberto Gil após uso indevido de música do cantor

Assumiu o erro, mas...! Na última terça-feira, dia 12, o rapper norte-americano Tyler, The Creator telefonou para o cantor Gilberto Gil para se desculpar pelo uso indevido da música Duplo Sentido na nova campanha publicitária de sua marca de artigos de luxo, GOLF Le Fleur. O tópico gerou repercussão negativa pelas redes sociais, já que o americano não havia negociado os direitos autorais da canção do tropicalista antes de utilizá-la.

A situação teve início no começo de dezembro de 2023, quando o rapper lançou uma campanha da marca com a faixa composta pelo cantor brasileiro. A peça publicitária tem pouco mais de quatro minutos com detalhes da nova coleção da grife, porém não traz qualquer menção a Gil ou para a cantora Tetê da Bahia, também presente na produção original.

Segundo o jornal Globo, a assessoria de Gilberto Gil disse que a editora Sony Publishing irá exigir uma reparação financeira, já que a campanha está há muitos dias no ar. Já Tyler reconheceu o erro, se declarou fã de Gil e garantiu que contatou pessoas em Los Angeles, nos Estados Unidos, para tentarem resolver o imbróglio.

Através do Instagram, nesta quarta-feira, dia 13, a equipe de Gil ressaltou que, mesmo com o reconhecimento do erro por parte do norte-americano, o vídeo com a campanha publicitária segue disponível nas plataformas digitais o que a equipe considera algo grave.

O rapper americano Tyler, também conhecido como Tyler, The Creator pelo estilo inovador e criativo que já lhe rendeu ao menos dois Grammys e um Video Music Awards e seu ingresso como empresário do mundo da moda, escolheu a música Duplo Sentido, de autoria de Gilberto Gil, para impulsionar a campanha de sua linha de artigos de luxo GOLF Le Fleur. O vídeo Season 2 Golf Le Fleur foi lançado na semana passada e viralizou nas redes sociais do mundo todo, mas não contou com a autorizção prévia de Gilberto Gil e tampouco da Sony Publishing, que administra a obra do autor. O rapper, que diz ser fã de Gilberto Gil, já ligou para ele para tentar resolver a questão e pediu desculpas pelo uso da música sem autorização oficial. O vídeo ainda não sofreu takedown nas plataformas e continua disponível, o que é grave, declarou a equipe ao finalizar.

Também por meio das redes sociais, a equipe de Gilberto Gil compartilhou um texto do empresário e produtor Evandro Fióti, irmão do cantor Emicida, no qual ele fala sobre o caso:

Amo o querido [Tyler, The Creator]. Mas ele usou uma música inteira do Gilberto Gil sem qualquer diálogo prévio e negociação de direitos autorais? Não dá pra alegar desconhecimento. Custo acreditar que, se fosse o contrário, a resolução seria amistosa. Isso não é valorizar o Brasil. Nem os criadores. Espero que tudo se resolva de forma justa e equilibrada. Mas que vacilo, afirmou Evandro.