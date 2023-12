Alexandre Correa diz viver em apartamento emprestado sem luz há 6 dias em SP

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, usou as redes sociais para dizer que vive em apartamento emprestado por um casal de amigos e que está sem luz há seis dias em São Paulo - ele mostrou usar velas para iluminar o imóvel. A situação ocorre depois da apresentadora acusar o empresário de violência doméstica e eles iniciarem um processo de divórcio. O Estadão tentou contato com a Enel para um posicionamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

"Hoje é o sexto dia que estou aguardando a Enel ligar a energia. Estou em um imóvel, gentilmente cedido por um casal de amigos aqui na zona leste de São Paulo. Pedimos a luz na quarta-feira, passou, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e ontem deu os 5 dias de tolerância, não vieram, não deram satisfação", disse.

O empresário ainda contou que a empresa pediu para telefonarem na ouvidoria. "Fiquei pelo menos umas 3 horas no telefone em pelo menos duas oportunidades, não respondem, não dão solução ou uma justificativa nem desculpa pedem, um negócio bizarro", completou.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da Enel para uma explicação e posicionamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

Entenda o caso

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com "ambos aumentando o tom de voz". A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

"O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima", diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

"A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las", encerra o documento.

O que diz Alexandre?

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo, 26.

Após a repercussão da entrevista, o empresário afirmou que ela está cometendo "uma verdadeira injustiça" ao falar sobre o caso, segundo a Quem. Veja o pronunciamento compartilhado por ele à época em que a apresentadora registrou o boletim de ocorrência: "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno".