Ex-gandula estreia com gol e City fecha fase de grupos da Liga dos Campeões só com vitórias

Manchester City e Estrela Vermelha entraram em campo no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, na Sérvia, para um "amistoso" pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os ingleses já estavam classificados às oitavas de final e os sérvios sem chance até de vaga na Liga Europa. Mesmo assim, a partida teve enorme importância para um jogador: Micah Hamilton. O garoto de 20 anos era gandula há seis anos e fez sua estreia no profissional nesta quarta-feira. E a alegria foi completa após anotar o gol que abriu caminho da vitória por 3 a 2 - ainda sofreu um pênalti -, garantindo os 100% de aproveitamento da equipe de Pep Guardiola.

A imagem de Hamilton recebendo "instruções" de Guardiola em um jogo de 2017 pelo Inglês, quando estava trabalhando como gandula contra o Crystal Palace, foi utilizada para explicar quem era o garoto. Ele se "apresentou" anotando um belo gol, com 19 minutos, balançando para cima do marcador e mandando uma bomba, indefensável para o goleiro Glazer.

Hamilton está no City desde muito jovem. Ele chegou ao clube para jogar pela equipe sub 9 e passou por todas as categorias de base. Mas ainda sonhava em ser aproveitado no time profissional, o que ocorreu nesta quarta-feira. Além do gol, ele ainda sofreu o pênalti convertido por Kalvin Phillips.

Já classificado às oitavas e com o título do Grupo G garantido, o City não quis saber de perder peças para o Mundial de Clubes - ainda joga com o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês, no sábado - e Guardiola resolveu descansar seus titulares.

O goleiro brasileiro Ederson não figurou nem na reserva, assim como o centroavante e Haaland, se recuperando de lesão no pé. Já Rubén Dias, Gvardiol, Aké, Rodri, Julián Álvarez, Foden e Bernardo Silva foram opções para o decorrer do jogo.

Chance para dar ritmo de jogo a Grealish, ainda longe dos 100% após parar por contusão, e para Guardiola ver os meninos. Micah Hamilton, aberto como ponta pela direita, ganhou sua primeira chance como titular na equipe, enquanto Oscar Bobb foi improvisado como falso 9. Ambos têm somente 20 anos.

E coube ao ponta abrir o marcador. Recebeu do português Matheus Nunes, passou pelo marcador e mandou um chute indefensável. Grealish e Phillips ainda desperdiçaram chances de ampliar. Com forte marcação individual, o Estrela Vermelha pouco atacou e ainda irritou os ingleses por causa das excessivas e por vezes duras faltas.

Grealish, que quase deixa o jogo logo no início após dura entrada, partiu para cima do árbitro Aliyar Aghayev, do Casaquistão, no intervalo, pedindo mais rigor. Cobrou cartões para evitar possíveis lesões desnecessárias. O jogador acabou substituído no descanso, por causa das dores.

Logo no começo da etapa final, Hamilton quase amplia. Ele mais uma vez tirou o zagueiro do lance no drible de corpo e bateu colocado. A bola passou raspando. O Estrela Vermelha, enfim, ameaçou, exigindo duas belas defesas de Ortega.

Mas o dia era dos meninos. E Bobb também deixou sua marca. Após receber de Lewis, superou a marcação e bateu colocado para anotar outra pintura em Belgrado e ampliar o placar. Mijailovic carimbou a trave em tentativa de diminuir o resultado, o que ocorreu com Hwang, aos 31 minutos.

Quando o time da casa ameaçava o empate, Hamilton passou entre dois defensores e foi derrubado na área. Pênalti batido com perfeição por Phillips, para dar um alívio aos ingleses, aos 40. A vitória estava encaminhada, mas Katai, de cabeça, ainda diminuiu, aos 46, dando esperança aos sérvios. O City, contudo, se fechou e garantiu o resultado. Assim como o Real Madrid, o atual campeão vai às oitavas com 100% de aproveitamento na fase de grupos.

Na outra partida da chave, o também garantido RB Leipzig (12 pontos) fechou a etapa superando o Young Boys (4), por 2 a 1, na Alemanha. Sesko teve um gol anulado pelo VAR na primeira etapa, mas colocou os mandantes em vantagem no começo da etapa final. Colley ainda empatou, porém Forsberg garantiu o triunfo.