Christiane Torloni encontra Faustão: 'Corações batendo pertinho'

Christiane Torloni e Fausto Silva, o Faustão, se encontraram pela primeira vez desde que o apresentador passou por um transplante de coração. Ele realizou a cirurgia no dia 27 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após 22 dias internado.

A atriz de 66 anos publicou uma imagem ao lado de Faustão, de 73, e comemorou o reencontro. "E celebrando a chegada do Natal, com muita amizade e esperança, o reencontro tão esperado com o meu mui querido Faustão", escreveu.

"Uma grande emoção, nossos corações batendo pertinho outra vez. Deus te abençoe meu irmão, vida longa", completou Christiane. Veja:

Nos comentários da publicação, alguns seguidores também celebraram o encontro entre os artistas. "Fico muito feliz pelo Fausto, uma pessoa do bem, merece todas as conquistas e bênçãos. Chris, sempre maravilhosa", disse uma usuária.

"Linda foto! Faustão merece todas as bênçãos de Deus", disse uma fã. "Eu simplesmente amei você e Faustão na foto", comentou outra internauta.

Lembre internação de Faustão

Faustão foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 5 de agosto para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. A internação foi revelada por um comunicado no dia 17, que informava que ele estava estável e sob cuidados intensivos.

Três dias depois, o hospital informou que Faustão teve um agravamento do quadro e precisaria de um transplante de coração. Ele foi colocado com prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidade do seu caso.

No dia 27 de agosto, o comunicador recebeu um coração e passou pelo transplante. O procedimento durou cerca de 2h30 e foi realizado com sucesso. Depois da cirurgia, permaneceu sedado e respirando com ajuda de ventilação mecânica por apenas dois dias. No dia 10 de setembro, recebeu alta do hospital.