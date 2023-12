Pepê e Neném se mudam para casarões no interior de SP após pedirem ajuda financeira

A dupla Pepê e Neném, que fez muito sucesso nos anos 1990, está de mudança para o interior de São Paulo. As irmãs gêmeas anunciaram que estão saindo da capital e que serão vizinhas em casarões na cidade de Sorocaba, onde vão morar com as mulheres e os filhos.

Elas chegaram a passar dificuldades financeiros. Em 2001, alegaram ter sofrido um golpe de um ex-empresário. Já em 2021, durante a pandemia de covid-19, precisaram pedir ajuda financeira para os fãs nas redes sociais.

Agora, no entanto, as irmãs parecem ter dado a volta do cima. As duas divulgaram vídeos das novas casas nas redes sociais. Thais Baptista, mulher de Neném, disse que a mudança é o início de "um novo ciclo com muitas conquistas".

"Com o decorrer de todos esses anos, nós nunca imaginamos chegar onde estamos estou chegando. Isso é só um começo de muitos sonhos ainda que tem para ser realizados e poder patrocinar isso pra mim e toda minha família é algo muito gratificante", escreveu.

Neném e Thais são casadas desde 2015 e são mães de Valentina, de seis anos. Já Pepê é casada com a influenciadora Thalyta Santos e mãe dos gêmeos Enzo e João Gael. A família será vizinha de Neném e também compartilhou um vídeo da casa nas redes sociais.

"Quando iniciamos na internet, sempre tivemos certas do que queríamos para a nossa vida, porém nunca foi tão simples, fácil ou rápido para nós. Sei que tudo na vida é um processo e que as coisas acontecem quando tem que acontecer", disse Thalyta.

"Nosso objetivo é lutar para darmos uma vida melhor para os nossos filhos, dar o que nunca tivemos. Queria minha mãe aqui, que lutou contra o câncer, e tinha medo de morrer para não me deixar. Ela se foi e eu tive que aprender a crescer sozinha, foi doloroso, mas estou me saindo super bem e eu sei que a senhora aí de cima está orgulhosa de mim", continuou.

"Obrigada a todos vocês que nos acompanham desde lá da casinha de telha, e que ainda vão continuar nos acompanhando nessa nossa louca jornada. Meus furacãozinhos, muito obrigada, obrigada Deus e obrigada a mim por não ter desistido", completou.

Em 2014, Pepê e Neném participaram do reality A Fazenda 7 e foram a primeira dupla a participar como um único participante do programa. Elas chegaram ao quarto lugar. Desde então, investiram na carreira de influenciadoras.

Elas costumam mostrar o dia a dia em redes sociais como Instagram e Youtube. Nos stories, ela têm destaques de publicidades para jogos de aposta, incluindo o "Jogo do Tigrinho", que é investigado pela Polícia por esquema de fraude.