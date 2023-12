Marcos Veras e Luis Miranda vão comandar novos quadros no BBB24

Falta pouco para a estreia da casa mais vigiada do Brasil.

No dia 8 de janeiro, vamos conhecer os moradores da edição 24 do Big Brother Brasil.

Para esquentar o público, a TV Globo anunciou nesta quarta-feira, dia 13, que os comediantes Luis Miranda e Marcos Veras vão apresentar novos quadros no programa.

Marcos Veras será responsável pelo Vamos invadir sua casa, trazendo a interatividade do público para os acontecimentos do programa.

Já Luis Miranda vai comandar o Big Babado, quadro em que ele vai comentar de forma humorada o que estiver rolando com os participantes.

Os dois novos nomes surgem após as notícias de que Paulo Vieira e Dani Calabresa, que participaram de quadros humorísticos do programa na última edição, não vão mais participar do BBB.