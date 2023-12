Marcos Mion vai estrelar filme sobre autismo

Estrela de cinema? Marcos Mion vai participar de um filme nacional sobre um lutador de MMA. As filmagens vão começar em janeiro de 2024, com roteiro feito pelo próprio apresentador do Caldeirão, de acordo com o jornal O Globo.

Na trama, Mion vive um lutador que vai passar por uma lesão e terá que lidar com a queda de sua carreia. Ao mesmo tempo, o atleta vai descobrir que o filho foi diagnosticado como pertencente ao espectro autista. Vale lembrar que Marcos é pai de Romeu, que tem autismo, e o apresentador é um grande ativista da causa.

O longa metragem do apresentador tem previsão de chegar aos cinemas ainda em 2024, o elenco ainda está sendo escolhido, segundo informações do O Globo. A direção do filme fica por conta de José Alvarenga.