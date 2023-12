Em processo de separação com Julio Cesar, Susana Werner está brigada com a filha

A cada momento novos detalhes da separação da atriz Susana Werner e do ex-goleiro Julio Cesar vem à tona.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliviera, Susana não está falando com sua filha Giulia Werner. Isso porque a jovem, de 18 anos de idade, teria ficado ao lado do pai após o anúncio da separação do casal.

Susana e Julio Cesar foram casados por 21 anos e tiveram além de Giulia, Cauet Werner, de 20 anos.

Segundo a colunista, Susana teria ficado muito surpresa com o comportamento da filha e que isso deixou a atriz com raiva.

Supostas traições seriam um dos principais motivos para a separação do casal, mas de acordo com amigos próximos, Susana ainda gosta do marido.

Contudo, a coluna afirma que a atriz vai buscar todos os seus direitos na separação e não vai abrir mão de dinheiro.

Em conversa com Fábia Oliveira, Junior Espindola, irmão de Julio César, disse que o ex-goleiro está bem e que cumpre todos os seus papéis:

-O que eu posso dizer é que meu irmão é um cara ímpar, é uma das melhores pessoas que eu conheço, é o meu ídolo, um cara generoso, bom pai, bom amigo. Ele é extremamente inteligente, trabalhador, sério, honesto.

Recentemente, Susana Werner chegou a relacionar o que vivia com Julio Cesar com um caso de abuso patrimonial. A atriz ainda afirmou que estava sem dinheiro até mesmo para pagar um advogado. Tempo depois, a atriz apagou as postagens.

Contudo, de acordo com Fábia Oliveira, após as reclamações, Susana recebeu a mesada do ex-goleiro.