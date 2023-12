Ana Maria experimenta fumaça especial em Dubai e vira meme: Bateu uma onda forte

Ana Maria Braga virou meme na web por ter experimentado fumaça especial durante sua viagem a Dubai. A apresentadora e seu companheiro de programa, Louro Mané, deram detalhes da experiência e vídeo foi publicado no perfil do Twitter da TV Globo nesta quarta-feira, dia 13, com a seguinte legenda:

Bateu uma onda forte

A viagem aconteceu em novembro de 2023, porém só foi ao ar na Globo agora. E a apresentadora, enquanto passeava pelas lojas nos Emirados Árabes, foi surpreendida com um mata corona, que, segundo o vendedor, a fumaça era boa para melhorar os sintomas da sinusite, rinite e enxaqueca. Alguém ficou a fim de experimentar?