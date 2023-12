TCU: Bruno Dantas e Vital do Rêgo são reeleitos para presidência e vice-presidência da Corte

Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) elegeram o atual presidente do tribunal, ministro Bruno Dantas, para mais um ano na presidência da Corte de Contas. Para o cargo de vice-presidente, foi reeleito o ministro Vital do Rêgo.

O exercício do mandato de ambos se inicia em 1º de janeiro, com duração de um ano. A eleição aconteceu antes da sessão extraordinária que está sendo realizada neste momento.