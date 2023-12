Opera GX: navegador adota Panic Button para manter privacidade

Já navegou por sites dos quais não se orgulha e não quer que ninguém veja? Visualiza conteúdo proibido quando deveria estar com a planilha de vendas atualizada?

Um estudo recente do Opera GX, o navegador gamer do Opera, indicou que 36% dos entrevistados admitem acessar conteúdo inapropriado enquanto estão na escola ou no trabalho. Navegar à vontade pode ser arriscado, especialmente quando há olhares curiosos por perto. Com o Panic Button do Opera GX, seus dias de medo estão contados.

“Escola, trabalho e até mesmo a vida em casa podem se tornar seriamente entediantes, mas seu navegador sempre pode ser confiável para trazer satisfação imediata. No entanto, esses momentos rápidos de alegria podem resultar em vergonha a longo prazo se forem pegos por olhares curiosos. Mas não precisa ser assim“, destaca Maciej Kocemba, diretor de produto do Opera e o mentor por trás do Opera GX.

“Criamos o Panic Button como sua primeira linha de defesa quando seus segredos online estão em risco. Ao pressionar apenas um botão, você troca instantaneamente o conteúdo mais interessante por abas seguras – e ninguém fica sabendo”, acrescentou.

O Panic Button é um novo recurso que atua como uma defesa indispensável contra curiosos e visitas inesperadas.

Da próxima vez que seu chefe voltar mais cedo do almoço enquanto você assiste a torneios de League of Legends, você pode pressionar rapidamente a tecla F12 e o recurso será ativado. Isso silenciará e pausará rapidamente a reprodução de todas as abas e abrirá uma nova janela com conteúdo totalmente sem graça e “seguro”.

Para restaurar todas as abas ao estado anterior, basta pressionar novamente a tecla F12.

O Panic Button vem com uma lista de sites pré-instalados que você pode escolher como sua aba “segura”, como YouTube, Twitch ou Wikipedia. Você também pode escolher seus próprios sites totalmente sem graça, como clubes de fãs de tratores, sites de animais bebês ou até mesmo cotações da bolsa.

O Opera GX não é apenas para navegação rápida e discreta. O único navegador projetado para gamers também oferece uma infinidade de opções de personalização, incluindo temas de cores, efeitos sonoros, música de fundo, bem como limitadores de CPU, RAM e largura de banda de rede projetados para deixar mais recursos do computador disponíveis para jogos.

Pego em flagrante

De acordo com um estudo recente do Opera GX*, 36% dos entrevistados admitem acessar conteúdo inapropriado enquanto estão na escola, faculdade ou trabalho.

Esse conteúdo inclui redes sociais (61%), conteúdo adulto explícito (58%), jogos (51%), compras online (51%) e sites de relacionamento (36%). Um terço (30%) daqueles que visualizam conteúdo inapropriado admitem terem sido pegos por seu professor ou chefe. Dois terços (63%) dessas pessoas receberam um aviso, enquanto um quarto (22%) enfrentou suspensão ou demissão.

Em casa, quase metade (45%) dos entrevistados foi descoberta por um pai, membro da família ou parceiro envolvido em atividades como jogos (26%), visualização de conteúdo explícito (14%), verificação de perfis de mídia social de ex-parceiros/amigos atraentes (14%), visitar sites de relacionamento (13%), assistir/ouvir bandas/artistas menos populares (12%), ou pesquisar informações médicas sensíveis (10%).

Enquanto a maioria (78%) enfrentou apenas constrangimento, um quarto dos entrevistados teve consequências mais sérias. Mais da metade (55%) acabou em discussão, enquanto um terço (32%) conseguiu resolver a situação por meio de conversa. No entanto, ser pego em flagrante resultou em término de relacionamento ou divórcio para 13% dos entrevistados.