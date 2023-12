Vem aí! Jonas Brothers anunciam show em São Paulo

2024 está batendo na porta e com isso alguns shows já estão mais que confirmados no Brasil, para alegria de quem curte! Os Jonas Brothers anunciaram que realizarão um show em São Paulo no dia 16 de abril e a data para a aquisição dos ingressos está mais próxima do que os fãs esperavam!

A pré-venda das entradas para a apresentação no Allianz Parque acontecerá na próxima quinta-feira, dia 14, e sexta-feira, dia 15. As vendas gerais serão abertas no próximo sábado, dia 16.

O show faz parte da turnê mundial em comemoração aos cinco álbuns da banda formada por Nick, Joe e Kevin. O trio estará retornando ao Brasil dez anos após sua última passagem.