Pâmela, Isabelly e Kemily avançam às quartas no Mundial de Skate Street e se juntam a Rayssa

O Brasil terá quatro representantes nas quartas de final do Mundial de Skate Street, disputado em Tóquio, no Japão. Além de Rayssa Leal, que já entra na etapa por figurar no Top 5 do ranking - é a segunda colocada -, Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Kemily Suiara garantiram vaga para a disputa, agendada para esta quinta-feira. Carla Karolina e Marina Gabriela não conseguiram uma das 27 vagas.

Pâmela foi quem avançou sem problemas nas eliminatórias desta quarta-feira, alcançando a segunda colocação geral com 55.40 pontos. A marca foi alcançada logo na primeira volta, deixando a skatista tranquila na disputa, não sendo obrigada a forçar nas outras três baterias.

Ela tenta se recuperar no circuito após não conseguir avançar às finais do Super Crown, a última etapa da Street League Skateboarding (SLS), disputada no começo do mês no Ginásio do Ibirapuera. A competição japonesa vale vaga para os jogos Olímpicos de Tóquio.

Já Isabelly e Kemily foram 24ª (28.54) e 25ª (28.29), respectivamente. Também nas primeiras apresentações, elas já figuraram entre as classificadas. Isabelly chegou a figurar na 11ª posição, enquanto Kemily estava em 12ª após três baterias.

Carla Karolina e Marina Gabriela (chegou a figurar entre as classificadas) não conseguiram encaixar as manobras e somaram somente 25.81 e 21,26 pontos, respectivamente, não alcançando as vagas para se juntarem às Top 5 do ranking da World Skate, no qual Rayssa aparece em segundo, atrás somente da japonesa Momiji Nishiya. O país asiático ainda tem Yumeka Oda em terceiro e Liz Akama em quarto. Fecham o seleto Top 5 a australiana Chloe Covell.