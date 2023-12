Jonas Brothers anunciam show único em São Paulo; veja data e como comprar

Os Jonas Brothers anunciaram nesta quarta-feira, 13, que retornarão ao Brasil após 11 anos. O grupo composto pelos irmãos Joe, Nick e Kevin fará um show único no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 11 de abril.

Os ingressos começam a ser vendidos já nesta quinta-feira, 14, em uma pré-venda exclusiva para clientes do banco Santander, a partir das 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 12h na bilheteria oficial, que será na Praça Charles Miller, no Pacaembu.

Para o público geral, a venda abre no sábado, 16 de dezembro, nos mesmos canais e horários. Os ingressos variam entre R$ 175 (cadeira superior meia entrada) e R$ 740 (pista premium inteira) - veja tabela completa abaixo. Na bilheteria, o cliente fica isento da taxa de serviço.

Na América Latina, os Jonas Brothers também passam por Colômbia, Peru, Chile, Argentina e México com a turnê The Tour, que já teve shows na América do Norte. A apresentação passa por músicas do disco mais recente do grupo, The Album, assim como todos os álbuns da carreira deles até aqui.

O trio fez muito sucesso no final dos anos 2000 com faixas como SOS e Burnin Up, além de terem feito parte do elenco do filme Camp Rock, da Disney, e de terem protagonizado a série Jonas, no Disney Channel.

A última passagem do grupo pelo Brasil foi em 2013, mesmo ano em que anunciaram que a banda chegaria ao fim. Em 2019, os irmãos revelaram que o grupo retornaria e lançaram o faixa Sucker, que faz sucesso nas paradas musicais. Desde então, lançaram dois discos: Happiness Begins e The Album.

Serviço - Jonas Brothers no Brasil

Data: 16 de abril de 2024 (terça-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 175,00 (ver tabela completa)

Classificação: 14 anos. Menores de 6 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Preços - Show Jonas Brothers

CADEIRA SUPERIOR: R$ 175 meia entrada e R$ 350 inteira

PISTA: R$ 220 meia entrada e R$ 440 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 270 meia entrada e R$ 540 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 370 meia entrada e R$ 740 inteira

BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pacaembu - sem taxa de serviço:

Endereço: Praça Charles Miller - Pacaembu

Horário de funcionamento: De 14 a 17/12, das 12h às 18h.

Futuramente será informada a localização da bilheteria oficial após o dia 17/12, mediante disponibilidade de ingressos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais