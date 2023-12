Confira as estreias da Netflix em janeiro

As atrações que chegam ao catálogo da Netflix em janeiro acabam de ser anunciadas. Entre os destaques, chama atenção a nova temporada de Queer Eye e o lançamento da minissérie Griselda. A seguir, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming. Vale destacar que alguns títulos contam com links. Isso significa que você pode acessá-los e pedir para a plataforma avisá-lo quando estiverem disponíveis.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Séries da Netflix em janeiro

01/01 – A Grande Ilusão (1ª Temporada): A ex-militar Maya vê o marido que foi assassinado em uma câmera-espiã e descobre uma conspiração sinistra, que começou há muito tempo.

04/01 – Irmãos Sun (1ª Temporada): Após um ataque misterioso contra sua família, um membro de uma tríade de Taipé viaja a Los Angeles para proteger a mãe e o irmão mais novo.

11/01 – Garoto Devora Universo (1ª Temporada): Na Austrália da década de 1980, um garoto enfrenta a dura realidade da vida e os perigos que ameaçam sua família.

12/01 – Casamento às Cegas: Suécia (1ª Temporada): O famoso reality de namoro chega à Suécia, com mais participantes tentando encontrar o amor e se comprometer antes de ficarem cara a cara pela primeira vez.

17/01 – Ponto Final (1ª Temporada): Um casal divorciado que ainda vive sob o mesmo teto é obrigado a passar pelos perrengues do dia a dia juntos, enquanto trabalham como motoristas em um terminal de ônibus do Rio de Janeiro.

19/01 – Amor no Espectro (2ª Temporada): Nesta série documental sobre namoro, pessoas com autismo, incluindo caras conhecidas e novos românticos, buscam o amor.

24/01 – Queer Eye (8ª Temporada): Os Cinco Fabulosos voltam a Nova Orleans para animar as vidas dos moradores da cidade, com transformações emocionantes.

25/01 – Griselda (1ª Temporada): Minissérie inspirada na vida da astuta e ambiciosa empresária Griselda Blanco, que criou um dos cartéis de tráfico mais lucrativos da história.

25/01 – Comédia do Caos (1ª Temporada): Um homem desesperado compra um clube de stand-up falido e tenta recuperá-lo. Mas a esposa dele não está nem um pouco a fim de ficar pobre.

31/01 – Baby Bandito (1ª Temporada): Kevin e sua gangue fazem o maior assalto da história do Chile, mas amores imprudentes e posts em redes sociais podem colocar tudo a perder. Inspirada em uma história real.

Filmes da Netflix em janeiro

04/01 – A Sociedade da Neve (2024): Em 1972, um avião uruguaio cai nos Andes e os sobreviventes só dependem uns dos outros. Um filme de J. A. Bayona.

05/01 – O Outro Lado da Dor (2024): Em luto pela morte do marido, um artista viaja a Paris com seus melhores amigos. Lá, eles descobrem segredos e verdades difíceis de encarar.

12/01 – Lift: Roubo nas Alturas (2024): Em luto pela morte do marido, um artista viaja a Paris com seus melhores amigos. Lá, eles descobrem segredos e verdades difíceis de encarar.

19/01 – 60 minutos (2024): Desesperado para não perder a guarda da filha, um lutador de MMA faz inimigos perigosos quando abandona uma luta para ir à festa de aniversário da menina.

Documentários e especiais da Netflix em janeiro

01/01 – Você é o que Você Come: As Dietas dos Gêmeos (1ª Temporada): Gêmeos idênticos mudam dietas e estilos de vida por oito semanas em um experimento científico que pretende explorar o impacto de certos alimentos no corpo.

01/01 – Alexandre: O Nascimento de um Deus (1ª Temporada): Com entrevistas de especialistas e reconstituições realistas, esta série documental explora a vida de Alexandre, o Grande e a conquista do Império Persa.

10/01 – Break Point (2ª Temporada): Os melhores jogadores de tênis do mundo voltam às quadras em busca de novas conquistas em mais uma temporada do Grand Slam.

24/01 – Seis Nações: Acesso Total (1ª Temporada): Os melhores times da Europa se enfrentam em várias partidas para descobrir quem leva o troféu do Campeonato das Seis Nações de 2024.

28/01 – Somos Guardiões (2023): No coração da Amazônia brasileira, milhares de pessoas estão invadindo ilegalmente terras protegidas, devastando florestas centenárias em busca de recursos e lucros rápidos. Agora, à medida que a saúde de toda a Amazônia fica à beira do abismo, o Brasil e o mundo vão prestar atenção?

Conteúdo para crianças na Netflix em janeiro

11/01 – Sonic Prime (3ª Temporada): Nine rouba o Prisma do Paradoxo para criar seu próprio mundo. Agora, Sonic precisa de toda a ajuda possível para proteger o universo.

22/01 – Kelp: o Unicórnio-do-mar (2ª Temporada): O curioso Kelp embarca em aventuras divertidas com seus amigos unicórnios e sua família narval, descobrindo os encantos da vida na terra e no mar.

29/01 – O Poderoso Bheem: Vamos Brincar? (1ª Temporada): A mãe de Bheem consegue um emprego novo como chef do palácio. Agora, ele precisa começar a ir para a escola.

Anime na Netflix em janeiro

04/01 – Dungeon Meshi (1ª Temporada): Masmorras, dragões e ensopadinho de monstro? Em uma missão de resgate em um reino amaldiçoado, um grupo de aventureiros provoca o caos e cozinha pratos deliciosos.

15/01 – Maboroshi (1ª Temporada): A explosão de uma fábrica deixa uma cidadezinha congelada no tempo. Agora, o adolescente Masamune e seus amigos precisam se adaptar a essa realidade.

17/01 – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (4ª Temporada): Tanjiro vai à Vila dos Ferreiros para consertar sua espada. Lá, ele enfrenta uma nova ameaça, com a ajuda da Hashira do Amor e do Hashira da Névoa.