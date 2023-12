Lateral suspenso pelo Wolverhampton agrediu companheiro, cuspiu em auxiliar e quebrou televisão

O lateral-esquerdo espanhol Jonny Otto foi suspenso até o final de janeiro pelo Wolverhampton, por motivos disciplinares, conforme informado pelo treinador Gary O'Neil na semana passada. Na ocasião, O'Neil não forneceu maiores detalhes, mas o site "The Athletic" revelou, nesta quarta-feira, como foi o dia de fúria do defensor do clube inglês.

De acordo com a publicação, tudo começou quando Otto agrediu com uma cotovelada o atacante Tawanda Chirewa, do time sub-21 do Wolverhampton, durante um treinamento conjunto entre profissionais e base. Por causa disso, acabou expulso do treino e ainda cuspiu no rosto de um auxiliar que tentou separar a briga.

Já fora do campo de treinamento, Otto continuou completamente descontrolado, a ponto de destruir uma televisão e uma mesa na parte interna do CT. Em seguida, foi controlado por membros da comissão técnica e deixou o local. O jogador pediu desculpas ao diretor esportivo Matt Hobbs, em reunião, mas a punição foi mantida. Ele só poderá voltar a treinar no final de janeiro.

É possível, contudo, que Otto não retorne aos treinamentos, pois o clube está considerando negociá-lo nesta janela de transferências. O lateral está no Wolverhampton desde 2028, quando foi contratado junto ao Celta de Vigo. Embora tenha sido bastante utilizado em outras ocasiões, foi aproveitado em apenas três partidas nesta temporada.