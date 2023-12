O Grande ABC metropolitano. O processo de emancipação. O papel das indústrias. Imagens reunidas.

Em seu trabalho “Leituras da Metrópole a partir de Mauá (USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, dezembro de 2019, com orientação de Ana Castro), Jayne Nunes dos Santos cita Jacques Le Goff (1924-2014).

Diz o historiador francês: ”Devemos fazer o inventário dos arquivos do silencio e fazer a história a partir dos documentos e das ausências de documentos”.

“Memória” sugere aos interessados na história do Grande ABC, e não apenas de Mauá – elemento central do trabalho de Jayne – que procurem por “Leituras da Metrópole”, do qual destacamos os capítulos que dão título à Memória de hoje.

DOCUMENTO. Hoje não há nem vestígios da Fosfanil. Ela produziu muito. Espalhou adubo por esse Brasil todo. Caminhões e trens entravam na fábrica e levavam toneladas e toneladas do produto para fazer a agricultura brasileira (Cecília Camargo, Memória, 26/06/2017)

Texto: Milton Parron

Memória exibe neste final de semana o segundo de três programas revivendo a trajetória da maior banda de todos os tempos, os Beatles.

Destaque nesta edição será o princípio de tudo, isto é, o The Quarrymen, um grupo musical criado por John Lennon em Liverpool em 1956 e que daria origem, quatro anos mais tarde, aos Beatles.

Também serão reprisados momentos de grande repercussão no mundo todo, protagonizados pelos quatro rapazes, a começar pela cerimônia de entrega da medalha do Império Britânico pela própria rainha Elizabeth.

Dois shows emblemáticos dos Beatles também serão reprisados, o do Japão e o segundo nos Estados Unidos onde desafinaram como nunca por culpa do cansaço com as viagens e do uso do álcool e outras drogas.

Os lançamentos de Help, I Need You, The Night Before, Michelle, Yellow Submarine, Sgt. Pepper,s, sucessos que concorriam entre si nas paradas musicais das emissoras de rádio de todo o planeta.

E, também, o começo do fim porque em 1969 eles já estavam pensando em parar.

Os cabeludos de Liverpool - II. Produção e apresentação: Milton Parron.

Arquivo de Memórias Musicais

Arquivo de Memórias Musicais

Dois convidados especiais: José Viana e José Raimundo, produtores e apresentadores do programa "Saudades da Minha Terra". Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco.

Canta Itália

A música, usos e costumes da Itália de todos nós.

Canta Itália

A música, usos e costumes da Itália de todos nós.

Produção e apresentação, Marquitho Riotto.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 16 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8571

AME SUA CIDADE – O advogado Nevino Antonio Rocco publicava extenso artigo sobre a Cidade da Criança, em São Bernardo: “É imperativo retomar o sentido pedagógico da Cidade da Criança, restabelecendo a ordem e a limpeza, o respeito e a disciplina”.

SÃO CAETANO – Prefeito Antonio Dall’Anese hasteava uma bandeira branca no Palácio da Cerâmica, “um movimento pela paz mundial”.

SÃO BERNARDO – Ex-prefeito Mauricio Soares filiava-se ao PSDB.

INDÚSTRIA - General Motors inaugurava novo centro de treinamento em São Caetano.

EM 16 DE DEZEMBRO DE...

1953 – Realizado jantar festivo no Restaurante Balderi, em Santo André, em homenagem aos jogadores de Bochófilo, tetracampeões paulistas.

1958 – Inaugurado o busto de Wallace Cochrane Simonsen, na Praça Lauro Gomes, em São Bernardo. Líder autonomista, primeiro prefeito nomeado do novo município, em 1944.

1983 - Estreia do Coral Municipal de São Bernardo.

HOJE

Dia do Reservista

Dia do Teatro Amador

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Norte, hoje é o aniversário de Caicó e São José do Mipibu.

No Paraná, Juranda e São Carlos do Ivaí.

No Rio Grande do Sul, Osório e Tapes.

E mais: Alto Paraguai (MT), Descanso (SC), Frei Martinho (PB) Irituia (PA) e Rio Verde de Mato Grosso (MS).

Santa Branca ou Albina

16 de dezembro

Virgem e mártir. Albina, seu nome original, que significa Branca. Nasceu em Cesaréia da Palestina, hoje território de Israel. Faleceu em 250 d.C., época de perseguição aos cristãos.

Ilustração: Heroínas da Cristandade