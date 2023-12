De volta a fonte... ...50 anos depois. Agora é a Pousada dos Jesuítas. Um parque com mata atlântica. O Trianon de Diadema.

Detalhe a mais: as obras de recuperação da antiga fonte vêm sendo realizadas por administração direta. Isto significa que a Prefeitura de Diadema não contratou uma empresa particular para a realização dos trabalhos. São os operários da Prefeitura que executam os trabalhos, com carinho e competência, como se estivessem reformando suas próprias casas.

“Memória” visitou o Parque Pousada dos Jesuítas. Um retorno meio século depois. Leiam este recorte. Junho de 1973. Tínhamos menos de um ano de Diário. Éramos o setorista em Diadema.

Meio século depois podemos dizer que aquele texto de um jovem de 23 anos contou a história dos primórdios de transformação de uma área particular em próprio municipal.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados; 3-6-1973; reprodução: Roberto Nascimento (especial para a Semana Diadema 2023)

O TEMPO PASSA. 1929. Surge a Empresa Urbanística Vila Conceição. Instala duas bicas à beira da estrada principal. Cria uma atração turística com o nome de A Fonte, hoje Parque Pousada dos Jesuítas. Estamos na Avenida Antonio Piranga, no coração de Diadema

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 15 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8570

PRÊMIO – A diarista Irene Barbosa, de Santo André, ganhava um Kadett 0 km em promoção do hipermercado Pão de Açúcar.

PRECONCEITO – Prefeitura de São Bernardo fechava o Opção Bar, em Rudge Ramos, voltado ao público homossexual.

MUNDIAL – São Paulo FC conquistava o bicampeonato interclubes e fazia festa na Capital.

CULTURA & LAZER – Livrespaço e Sandro Borelli conquistam o prêmio APCA.

ADEUS – Morre a pintora Esther Mazzini Le Var, com história em Santos e no Grande ABC.

Grande ABC e Você

Natal nos anos 50 e 60.

Inocência e simplicidades nas cartinhas ao Papai Noel, com pedidos para ganhar o caminhãozinho de madeira ou a bola de futebol. Para as meninas, a boneca com carrinho.

Nas ondas do rádio, a bênção da água com o padre Donizete e as paradas de sucesso.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

EM 15 DE DEZEMBRO DE...

1968 - Lançada a pedra fundamental do colégio Padre Luiz Capra, em Santo André.

HOJE

Dia Nacional do Arquiteto e do Urbanista. Homenagem ao aniversário do arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer.

Dia do Jardineiro

Dia da Mulher Advogada

Dia Nacional da Economia Solidária

Municípios brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bragança Paulista. Elevado a município em 1797, quando se separa de Atibaia.

Pelo Brasil, entre outros: Gramado (RS), Baraúna (RN), Itaituba (PA) e Paulistana (PI).

Santa Cristiana

15 de dezembro

Escrava. Viveu nos tempos do imperador Constantino na Geórgia. Com os milagres a ela atribuídos, converteu reis e plebeus ao cristianismo.

Ilustração: Convento da Penha, Vila Velha, ES (divulgação)