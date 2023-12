Termina a terceira sessão de análise de conjuntura do Copom

A terceira sessão da reunião de análise de conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central terminou às 12h11 desta quarta-feira, 13, e durou pouco mais de uma hora. Nessa fase da reunião do Copom, que começou na terça-feira, 12, o colegiado revisita temas importantes para a tomada de decisão da taxa Selic.

Hoje à tarde, ocorre a segunda parte do encontro, quando o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da instituição definem o nível da Selic, que será anunciado a partir de 18h30.

Conforme pesquisa do Projeções Broadcast, todas as 57 instituições financeiras consultadas acreditam que o Copom manterá o plano de voo e fará mais um corte de 0,50 ponto, para 11,75%.

Para 51 delas (89%), o colegiado seguirá nesse ritmo nas duas primeiras reuniões de 2024, enquanto três preveem aceleração do ritmo de baixa a 0,75 ponto em janeiro e outras duas apostam nesse movimento na reunião de março.

No encontro de novembro, o Copom repetiu que antevê redução de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic nas próximas reuniões e que seria o ritmo apropriado para "manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário".

Desde a última reunião, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e outros diretores reforçaram que a sinalização continua sendo de novos cortes de 0,50 pp. Campos Neto destacou em diversas apresentações os riscos para a desinflação global, mas pontuou que a inflação no Brasil tem se comportado bem, mesmo diante da atividade do mercado de trabalho resilientes.