Abertas bolsas de estudo na Faculdade de Direito de São Bernardo

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC) acaba de anunciar a abertura das inscrições para o Promais - Ingressantes 1º Ano - 2024, um programa que oferece bolsas de estudo para os alunos aprovados no vestibular interno. Com o objetivo de promover a inclusão e facilitar o acesso ao ensino superior, o programa contempla bolsas de 100% e 50% e é direcionado a candidatos com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio vigente até a data de publicação do Edital.

Requisitos

Para se qualificar, os interessados devem ser aprovados no vestibular da FDSBC e, em seguida, realizar a inscrição no Promais dentro do prazo estabelecido, antes da matrícula no curso bacharelado. A renda familiar mensal per capita é o principal critério de classificação, e a análise será realizada com base nos documentos apresentados pelos candidatos.

Os interessados em participar do Promais podem obter mais informações e acessar o formulário de inscrição no site oficial da FDSBC: https://www.direitosbc.br/promais-ingressantes/

O formulário de inscrição direta está disponível em: https://forms.gle/zvCdqAM41aFtPBPe8. Já as dúvidas sobre o processo podem ser esclarecidas por meio do e-mail: promais@direitosbc.br.

Segundo a faculdade, os candidatos que comprovarem ter cursado no mínimo duas séries do ensino médio em escola pública terão uma pontuação diferenciada por condição socioeconômica.