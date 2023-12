Após anunciar fim do tratamento oncológico, Preta Gil volta para o hospital e explica motivo

Preta Gil compartilhou com seus seguidores na noite da última terça-feira, dia 12, que voltou ao hospital para tirar alguns grampos do local operado.

Preta foi ao hospital acompanhada de Gominho e disse que a retirada dos grampos causava dor.

A cantora passou recentemente por uma cirurgia de reconstrução de parte do trato do intestinal em um hospital de São Paulo. No começo de dezembro, a artista anunciou também que havia retirado a bolsa de ileostomia.

Ao que parece, dezembro está sendo um mês especial para Preta Gil. Na última segunda-feira, dia 11, a artista fez uma publicação nas redes sociais anunciado que a primeira etapa do tratamento contra o câncer no intestino estava finalizada. Apesar de ainda seguir sob acompanhamentos médicos nos próximos cinco anos, a cantora celebrou mais essa vitória na sua vida:

Estou muito, muito, muito feliz e grata!!! A cada um que me deixou uma mensagem de carinho, a cada abraço de afeto que recebi nas ruas.