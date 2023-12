Dino diz em sabatina que todas as imagens do Ministério da Justiça do 8/1 foram entregues à CPI

O indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino disse na manhã desta quarta-feira, 13 que todas as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça foram entregues à CPI do 8 de janeiro. Dino foi questionado sobre o tema pelo senador Rogério Marinho (PL-RN). "Não faltam imagens do 8 de janeiro, sobram imagens", afirmou.

"Eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido, então as câmeras funcionam por movimento. Outras tantas foram examinadas e consideradas desnecessárias, porque eram de corredores vazios", disse o ministro.

Questionado sobre sua isenção no julgamento de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o atual ministro da Justiça disse que não pode se pronunciar sobre casos concretos.

Sobre suas negativas aos convites para audiências no Senado, Dino disse que compareceu na Casa oito vezes. "Estive aqui durante 20h e 39 minutos, uma prova de respeito às Casas parlamentares".

Em relação à sua visita no complexo da Maré, no Rio, evento explorado por bolsonaristas, Dino afirmou que considera ser "dever do cargo atender a todos os convites que venham da sociedade". "É claro que atendo aos convites de pessoas mais pobres também", disse.