Em leilão da ANP, Petrobras e Shell arrematam 7 blocos no setor SP-AUP3 da Bacia de Pelotas

Em leilão realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na manhã desta quarta-feira, 13, foram arrematados 8 blocos no setor SP-AUP3 da Bacia de Pelotas durante o 4º Ciclo da Oferta Permanente pelo regime de concessão.

O consórcio formado por Petrobras (70%) e Shell (30%) arrematou 7 blocos no setor R$ 15,9 milhões. O grupo formado por consórcio Petrobras (50%), Shell Brasil (30%) e CNOCC Petroleum (20%) arrematou o bloco P-M-1739 por R$ 2,8 milhões.

No total, o bônus foi de R$ 18,88 milhões, com ágio de zero. O investimento previsto na área é de R$ 200 milhões.

Neste leilão, estão sendo ofertados, no total, 165 blocos da Bacia de Pelotas. O bônus acumulado na rodada até agora é de R$ 92,4 milhões.

A oferta permanente funciona como um banco de áreas de petróleo e gás natural que são licitadas em ciclos a partir da demanda dos interessados, em substituição aos leilões tradicionais da ANP realizados desde 1999, em que os blocos ofertados eram designados pelo governo.

Especificamente no regime de concessão dentro da Oferta Permanente, 87 empresas estão aptas a participar, mas somente 21 delas apresentaram declarações de interesse e garantias de oferta para os 33 setores em jogo nesta quarta, que reúnem um total de 602 blocos. No regime de concessão, vence a disputa a empresa que oferecer o maior bônus de assinatura e se comprometer a executar o Programa Exploratório Mínimo (PEM).