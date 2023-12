O fanzine na Vila Magini. Levado pela rata da gibiteca. Paixão nascida numa banca de jornais. E que ultrapassa os limites regionais.

Fanzine: conjugação de fã ou fan + magazine. Seria a “revista dos fãs”?

Gibiteca Pública de Santo André. Inaugurada em setembro de 2001. Funciona na Biblioteca Nair Lacerda e está em plena atividade.

Na Semana Mauá-Diadema 2023, a andreense Thina Curtis, que se autointitula “rata da gibiteca”, leva neste sábado, dia 16, às 17h30, sua arte à Vila Magini, um dos mais antigos loteamentos de Mauá.

Com Thina chega à Vila Magini o seu amor às revistas em quadrinhos que a levou a organizar, há 12 anos, uma feira de fanzines e publicações independentes chamada Fanzinada, um dos mais importantes eventos do país no segmento.

Thina Curtis integra o time de primeira dos artistas brasileiros e do mundo lembrados e chamados sempre, principalmente pela Marvel. E sua experiência é contada por ela no programa “Memória na TV” desta semana.

No programa, a entrevistada resume o seu trabalho:

Minha história é uma relação de amor com essa linguagem de cultura que é o fanzine.

O papel é uma tecnologia avançada. Independente de qualquer coisa, é você e o papel.

O Grande ABC é muito potente. Tem artistas renomados. Somos unidos.

Nosso trabalho passa pela democratização da linguagem.

Faça o seu primeiro “fazineiro”. É fácil, barato e importante para a cultura nacional.

QUE LIVRO!

Thina está lançando o livro “Brazineiras – O protagonismo feminino nos fanzines”, com o relato de 36 mulheres de histórias bem significativas. Várias são professoras, sociólogas, artistas.

INTERNACIONAL

Inês (do Cabo Verde), Luiz (de Portugal), Thina (do Brasil). Os três muito parecidos. Fazem fanzines. São poetas e arte-educadores. Eles criaram uma publicação sobre fanzines voltada aos países da língua portuguesa.

RAÍZES

A banca de revistas do pai, Sr. José Antonio, no Jardim Santo Alberto, em Santo André. A paixão por títulos como as aventuras de Thor. A leitura do Diarinho – “ainda tenho vários guardados”. A criação de super-heróis ligados a questões ambientais e sociais – são outros temas abordados por Thina Curtis.

PARCERIA

No programa “Memória na TV” nasce, informalmente, uma parceria com esta página “Memória”, que se propõe a divulgar o cotidiano do fanzine entre nós.

NO AR

A entrevista completa de Thina Curtis está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

THINA. No estúdio do DGABC-TV, seu mais recente livro, Brazineiras, e o convite para apresentação na Vila Magini: conheçam a menina do Jardim Santo Alberto que teve nos gibis e no Diarinho os seus primeiros passos artísticos

