Obituário - 14 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Anna Moura, 89. Natural de Jaú (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Memorial Phoenix.

Claudia Merlin, 88. Natural de Cosmópolis (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Piai, 87. Natural de São Carlos (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth Pedro da Costa, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josefa Ana Silva Vieira, 75. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Leir Ribeiro de Souza, 74. Natural de Manhumirim (MG). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irineu Salaro, 74. Natural de Jacutinga (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Motorista. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Aloizio Nicodemos do Nascimento, 72. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Roberto Portella, 72. Natural de Porto Alegre (RS). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idercio Vital, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joafrance Sena Bulcão Nogueira, 60. Natural de Natal (RN). Residia no Jardim Alvorada, em Guarulhos (SP). Dia 9, em Santo André. Cemitério em Guarulhos.

SÃO BERNARDO

Angela Schwiski Kecorius, 91. Natural de Três de Maio (RS). Residia em Indaiatuba (SP). Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Tercília Maria Inácio, 76. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Wagner Molina, 76. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

DIADEMA

Urbina Maria de Souza, 105 anos. Natural de Brumado (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Mitiko Sato, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila da Saúde, em São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Terezinha Rodrigues, 91. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Judite Justiana Maciel, 88. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Flausina Maria de Jesus, 83. Natural de Itanhomi (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Martines, 74. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Vale da Paz

Alicio Soares Pereira, 59. Natural de São Paulo, Capital. Taiobeiras (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Santos Cruzeiro, em Taiobeiras (Minas Gerais).

RIBEIRÃO PIRES

Maria Luiza Ortenzi, 89. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Planalto Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.