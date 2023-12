Obituário - 13 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Guiomar Vieira Macena, 97. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Fernandes, 94. Natural de Santana de Parnaíba (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nelson Thozi, 93. Natural do Espirito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Marcto, 86. Natural de Três Corações (MG). Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro da Costa, 81. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Catarina Aparecida de Souza Gatti, 79. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hilda Silva de Moura, 78. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge de Souza, 72. Natural de Fernandópolis (SP). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Auxiliadora Torres, 71. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (MG). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Laércio Correa dos Santos Filho, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Maria de Jesus Ferreira, 66. Natural de Bom Sucesso (PR). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Juliana Filha, 64. Natural de Boquira (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edinaldo Alves de Lima, 60. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Eduardo de Souza, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denivaldo Sampaio Ramos, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Pintor. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Norma Morelatto Guio, 94. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Rita de Amorim, 75. Natural de Maceió (AL). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Memorial Planalto.

Maria Izabel Ferreira Clemente, 74. Natural de Portugal. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 8. Cemitériode Vila Euclides.

Maria José Arantes, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Robison Batista Meireles, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Professor. Dia 8, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Rosana Rita Borba, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Edecir França Strucker, 61. Natural de Poá (SP). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Rafael Bezerra da Silva, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Palmari Vanuchi Brandão, 52. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Administrador. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Renan Freire Santos, 34. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Frentista. Dia 8, em Santo André. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Hercílio de Souza, 82. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Vale da Paz.

Amarilio Mariano de Araújo, 69. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Regina Maria Schoof Aguilar, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

Cristina Francisca dos Santos de Lima, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itacolomi, em São Paulo. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Cristiane Aparecida Leme de Paula, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Osmario dos Santos Ribeiro, 44. Natural de Lucinio de Almeida (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Lileo Nogueira, 93. Natural de Nuporanga (SP). Residia no Jardim Hélida, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Thereza Damo Marchetto, 89. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Auta Francisca da Silva, 76. Natural de Ituaçu (BA). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Aldair Costa Macedo, 70. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

RIBEIRÃO PIRES

Maria José da Silva, 94. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Maria Efigênia Marcelino, 93. Natural de Inhapim MG. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Maria de Lourdes Potasso, 85. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Floriano Gonçalves Couto, 84. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

João Vitorio de Jesus, 84. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Graciano Gonçalves de Oliveira, 73. Natural de Aracatu (BA). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Jorge José Cassiano dos Santos, 71. Natural de Cubatão (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Cristina Aparecida Mariano Moretti, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Marcelo Vieira Santos, 42. Natural de Irecê (Bahia). Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Juvenal Sebastião de Lima, 69. Natural de Taiaçupeba, distrito de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Sebastião.