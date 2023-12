Após Ivete Sangalo falar de affair com Bruno Gagliasso, ator se pronuncia e se diverte

Entrou na brincadeira! Parece que Bruno Gagliasso se divertiu ao acompanhar o último episódio do podcast Quem Pode, Pod, comandado por sua esposa e Fernanda Paes Leme. A convidada da noite foi Ivete Sangalo, que surpreendeu a todos com uma revelação - que acabou sendo desmentida no final - envolvendo o ator.

Para quem não quem acompanhou, Ivete contou que já teve um affair com Bruno Gagliasso durante o Carnaval na Bahia. A cantora explicou que na época os dois estavam solteiros e aconteceu de forma muito sorrateira. Mostrando que além de ser uma boa cantora, também é uma boa atriz, a artista deixou Giovanna Ewbank surpresa que logo quis saber:

- Não fico perguntando pro Bruno [com quem ele ficou] também porque é muita gente... [Mas] vocês tiveram um caso?, quis saber.

Sem aguentar mais, Ivete então contou que tudo não passava de uma brincadeira. Bruno Gagliasso aproveitou o momento para se divertir também e repostou o vídeo em suas redes sociais:

Não tô acreditando nisso! KKKKKKKK por que você contou?, escreveu.