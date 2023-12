Prefeitura anuncia nova etapa de recapeamento no Jardim do Mar

A prefeitura de São Bernardo assinou, nesta terça-feira (12/12), ordem de serviço, com início imediato, de nova etapa de recapeamento do Jardim do Mar, que desta vez contemplará 16 novas ruas do bairro Jardim do Mar. A ação faz parte do Programa Asfalto Novo, projeto de recuperação da malha viária da história da cidade e que já revitalizou mais de 400 km de vias.

Nesta nova fase, serão melhoradas as seguintes ruas: Kara, Continental, Olegário Herculano, Morvam Dias de Figueiredo, Joao Azevedo Marques, Maria Scopel Takeshita, Luiz Nello Rossi, Benedicto de Abreu Freire, Palmira Campanha, Ricardo Baptista Gerbelli, Soldado Valcir Bertolazzi, José Monteiro Filho, Eugênio Carlos de Abreu, Luiz Ferreira da Silva, Vicente de Carvalho e Ana Guilhermina.

A ordem de investimento será de R$ 4 milhões, para intervenção em uma área de aproximadamente 28 mil metros quadrados.

BAIRROS JÁ CONTEMPLADOS – O Programa Asfalto Novo, implantado em 2017, acumula a marca de mais de 1.500 ruas recapeadas em São Bernardo. Os impactos já foram registrados nos bairros Batistini, Grande Alvarenga, Cooperativa, Rudge Ramos, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Vila Euro e Assunção. Atualmente, o programa está em andamento em vias do Jardim Ipê IV, Jardim Esmeralda e Calux.

Vale destacar que o plano de modernização da cidade, que engloba o programa “Asfalto Novo”, contempla também a iluminação pública dos bairros com a instalação de luminárias em led, por meio do programa “Mais Luz”.