Atores de Brooklyn Nine-Nine lamentam morte de Andre Braugher

Não foram só os fãs de Brooklyn Nine-Nine que ficaram com o coração partido na noite da última terça-feira, dia 12. O elenco da série também se manifestou após a morte de Andre Braugher, intérprete do capitão Ray Holt, aos 61 anos de idade.

Terry Crews, por exemplo, usou as redes sociais para lamentar profundamente a perda do amigo.

Não posso acreditar que você se foi tão cedo. Sinto-me honrado por ter conhecido você, rido com você, trabalhado com você e compartilhado oito anos gloriosos observando seu talento insubstituível. Isso dói. Você nos deixou muito cedo. Você me ensinou muito. Serei eternamente grato pela experiência de conhecer você. Obrigado por sua sabedoria, seus conselhos, sua gentileza e sua amizade. As mais profundas condolências à sua esposa e família neste momento difícil. Você me mostrou como é uma vida bem vivida. Descanse em paz, Andre. Eu te amo, cara.

Segundo o Deadline, Andre teria morrido após enfrentar uma breve doença.

O ator Dirk Blocker, que viveu o personagem Hitchcock, escreveu:

Extremamente inteligente, extraordinariamente gentil, solidário, generoso e possuía um talento profundo e extraordinário, e tinha ainda mais a oferecer. Estou devastado. Eu o amo. Os nove anos em que pude trabalhar com ele e apenas estar em sua presença foram realmente uma bênção. Minhas mais sinceras condolências vão para sua família.

E também teve homenagem de Joe Lo Truglio, que interpretou Charles Boyle.

Tantas histórias maravilhosas serão contadas sobre Andre mas, por enquanto, todo o meu amor vai para sua esposa, Ami, e seus três filhos, que ele amava muito e voltava todo fim de semana do show para estar com eles. Todos nós sabemos o quão poderoso ele era como ator, mas mais que isso: Andre conhecia muito bem seu papel mais importante e estava profundamente orgulhoso dele. Ele falava frequentemente sobre seus filhos e sabia o quão sortudo era por ter Ami. Sou grato a eles por nos permitirem compartilhar oito anos com ele. Ele era comprometido e apaixonado pelas coisas que amava. E aquela voz. Ele deu potência aos diálogos. O que você provavelmente não sabe é que Andre também cantava, e fazia isso muitas vezes na hora do almoço, cantando vocais ousados em seu camarim ao som de qualquer música nova que encontrasse. No começo foi estranho porque bem... era Andre Braugher cantando no volume máximo atrás de portas fechadas...mas então, muito rapidamente, fez todo o sentido do mundo, porque o homem estava tão cheio de música e é por isso que o mundo começou a perceber. Já sinto muita falta dele. Que honra trabalhar com um homem que sabia exatamente da importância das coisas. Sinto-me abençoado e agradecido. Sinto sua falta, capitão Holt. Com amor, Costeleta de Porco.

Chelsea Peretti, que viveu Gina

Te amo. Sentirei falta dos seus tons doces. Sempre sortuda por ter feito essa jornada com você, sentado ao seu lado em um ringue. Você foi tão engraçado comigo e o simbolizando que águas paradas são profundas. Sempre apreciarei nossas conversas, muitas vezes comigo pendurada na sua porta, impedindo sua saída, e a oportunidade insana de ser sua parceira. É estranho que eu também esteja de luto pelo que o capitão Holt significou para Gina? Eu realmente esperava e sabia que veria você novamente. Odeio que eu não vou.