Cinco peões sentaram no banquinho do mal e estão arriscando a eliminação em A Fazenda 15!

Eita, que essa Roça pegou fogo e deixou os telespectadores atônitos! Sem contar que os peões de A Fazenda 15 também ficaram perplexos com o que rolou na noite de terça-feira, dia 12, em dia de formação da Roça. Ela surpreendeu a todos e colocou cinco participantes na berlinda - Cezar Black, Radamés, WL Guimarães, André Gonçalves e Tonzão.

Quem abriu a noite de votação foi Shay, que com o seu Poder do Lampião embaralhou a cabeça dos competidores. Ele decidiu ficar com o poder branco, e o poder laranja deu a Cezar Black, seu aliado do grupo Paiol. O poder laranja consistia em trocar três moradores da baia por três peões da sede. O enfermeiro, então, trocou Radamés, Tonzão e Lily Nobre da baia e colocou Márcia Fu, André Gonçalves e Nadja Pessoa.

Voto da Fazendeira da Semana

Jaquelline Grohalski, que é a Fazendeira da Semana, indicou Cezar Black direto para a Roça, dizendo que o passado influenciou na sua escolha. Disse, também, que muitas palavras e diálogos de Black dentro da casa pesaram em seu voto.

Black declarou que Jaquelline está desatualizada do jogo, e justificou o seu posicionamento declarando que o grupo dos Crias se aproximaram mais dela após a saída de Alicia X, que era do grupo Paiol. Ele ainda disse que ela não é alvo de seus aliados há muito tempo. E, para apimentar ainda mais a Roça, Black insinuou que duas pessoas - que seriam WL e Lily - ainda não foram para a berlinda e não tiveram a chance de serem julgados pelo público na votação.

Votação da Casa e Jogo do Resta Um

E quem acabou sentando no segundo banquinho da Roça foi Radamés, que foi o mais votado pelos participantes. Ele puxou WL da baia - que nunca tinha ido para a Roça - para sentar no terceiro banquinho ao seu lado. Já no Jogo do Resta Um, quem sobrou dessa vez foi André Gonçalves, que não foi salvo por nenhum dos competidores.

O Poder Branco e o embaraço da Roça Quíntupla

O poder branco de Shay lhe dava o direito de escolher dois peões da baia ou da sede para abrir uma nova votação. Essa nova votação decidia o quinto roceiro! Shay, por sua vez, indicou Lily Nobre e Tonzão para serem votados.

André votou em Tonzão

Cezar Black votou em Lily

Márcia Fu votou em Tonzão

Nadja votou em Tonzão

Radamés votou em Lily

Shay votou em Lily

Mas o pico da noite foi a triste notícia de que WL teria de decidir entre um de seus dois amigos dentro do programa, sendo o último a votar. Ele pensou bastante, com a cabeça baixa, e o voto quase não saiu. Com a voz fraca, o influenciador desempatou a decisão e mandou Tonzão para a Roça, que sentou no quinto banquinho da noite.

Por fim, André Gonçalves tinha o direito de vetar um roceiro da Prova do Fazendeiro e ele escolheu Cezar Black. Tonzão, como sentou no quinto banquinho da Roça pelo Poder do Lampião, também tinha o direito de vetar outro roceiro, e acabou indicando Radamés. Vale lembrar que a dinâmica para conquistar o chapéu mais sonhado do reality rural acontecerá na próxima quinta-feira, dia 14.

E aí, Brasil, o que vocês acharam dessa Roça quíntupla na reta final de A Fazenda 15?