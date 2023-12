Retrospectiva: relembre as séries canceladas em 2023

Ao longo do ano, os serviços de streaming e canais de TV costumam comunicar as produções originais que serão encerradas. Dentre os principais motivos para o corte, estão baixa audiência e problemas orçamentários. Mas nem sempre a decisão agrada aos fãs. Entre as séries canceladas em 2023, por exemplo, destacam-se queridinhas como Mindhunter e Yellowstone.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Confira a relação completa. É válido ressaltar que a lista contempla apenas os conteúdos que foram descontinuados sem ter uma temporada final.

Netflix

1899 (Uma temporada)

Bling Empire (Duas temporadas)

Dead End: Paranormal Park (Duas temporadas)

Freeridge (Uma temporada)

Lockwood and Co (Uma temporada)

Mindhunter (Duas temporadas)

Sex/Life (Duas temporadas)

Shadow and Bone (Três temporadas)

Titãs (Quatro temporadas)

HBO Max

Avenue 5 (Duas temporadas)

A Black Lady Sketch Show (Quatro temporadas)

Doom Patrol (Quatro temporadas)

Gossip Girl (Duas temporadas)

Pennyworth (Três temporadas)

Perry Mason (Duas temporadas)

South Side (Três temporadas)

The Idol (Uma temporada)

The Other Two (Três temporadas)

Disney+

A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História (Uma temporada)

A Misteriosa Sociedade Benedict (Duas temporadas)

Big Shot: Treinador de Elite (Duas temporadas)

Virando o Jogo dos Campeões (Duas temporadas)

Amazon Prime Video

A League of Their Own (Uma temporada)

Tom Clancy’s Jack Ryan (Quatro temporadas)

The Peripheral (Duas temporadas)

Willow (Uma temporada)

Apple TV+

Dear Edward (Uma temporada)

High Desert (Uma temporada)

Truth Be Told (Três temporadas)

The Mosquito Coast (Duas temporadas)

Paramount+

Grease: Rise of the Pink Ladies (Uma temporada)

iCarly (Quatro temporadas)

Queen of the Universe (Duas temporadas)

The Game (Duas temporadas)

Three Pines (Uma temporada)

Yellowstone (Cinco temporadas)

Hulu

Letterkenny (12 temporadas)

Reboot (Uma temporada)

The Great (Três temporadas)

Up Here (Uma temporada)



The CW

Gotham Knights (Uma temporada)

Kung Fu (Três temporadas)

The Winchesters (Uma temporada)

Walker Independence (Uma temporada)

FOX

Call Me Kat (Três temporadas)

Fantasy Island (Duas temporadas)

The Resident (Seis temporadas)

NBC

American Auto (Duas temporadas)

Grand Crew (Duas temporadas)

The Blacklist (10 temporadas)

Young Rock (Três temporadas)

Showtime

Gigolô Americano (Uma temporada)

I Love That For You (Uma temporada)

Let the Right One In (Uma temporada)

The L Word: Generation Q (Três temporadas)

Ziwe (Duas temporadas)

CBS

Blood & Treasure (Duas temporadas)

East New York (Uma temporada)

NCIS: Los Angeles (14 temporadas)

True Lies (Uma temporada)

ABC

Alaska Daily (Uma temporada)

Big Sky (Três temporadas)

The Company You Keep (Uma temporada)

Peacock

Um de Nós Está Mentindo (Duas temporadas)

Vampire Academy (Uma temporada)