Ivan Silva defende Marcelo Lima como nome à Prefeitura

O vereador e líder do governo de Orlando Morando (PSDB) na Câmara de São Bernardo, Ivan Silva (PP), disse que o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) é o nome ideal para ocupar a cadeira do atual prefeito. Ao Diário, Ivan defendeu que Marcelo seja o candidato governista na eleição de 2024, pois avalia que ele daria continuidade à gestão tucana no município.

“Eu acho que o Marcelo (Lima) é o mais preparado para dar continuidade ao trabalho do Orlando Morando. Até porque ele conhece a máquina mais do que ninguém, foi vice-prefeito por seis anos, conduziu a Secretaria de Serviços Urbanos e, junto com o Orlando (Morando), construiu e transformou a cidade de São Bernardo”, disse o vereador.

A declaração de Ivan vai ao encontro da afirmação feita pelo presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), primo de Marcelo. Em entrevista ao veículo de comunicação ABC em OFF, ele também defendeu o nome do ex-deputado como sucessor ideal de Morando. O líder do governo no Legislativo ainda indicou que há um grupo político dentro da Prefeitura que apoia a candidatura de Marcelo.

“É o que mais tem apoio político aqui (na Câmara) e da população. Meu candidato a prefeito de São Bernardo é o Marcelo Lima.”

Na entrevista, Danilo também considerou que seu primo é a figura mais qualificada para herdar a cadeira de Orlando Morando. O presidente da Câmara está entre os cotados para ser o candidato do lado governista à sucessão, mas disse que Marcelo possui maior capacidade.

“Não parei para pensar nisso (candidatura ao Paço). Acho que tem gente com mais capacidade e com mais tempo de trabalho do que eu. Não sei se é o que ele quer, mas acho meu primo mais capacitado para isso. Meu nome seria Marcelo Lima”, declarou Danilo.

Marcelo teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no mês passado, por infidelidade partidária. Ele se elegeu pelo Solidariedade, com 110.430 votos, mas mudou de sigla em maio deste ano, migrando para o PSB. Ele argumentou que o Solidariedade não havia atingido a cláusula de barreira nas eleições de 2022 e que tinha anuência do diretório municipal para deixar a sigla sem perder o mandato. O TSE considerou que a Lei de Fidelidade Partidária foi infringida. Antes, Marcelo Lima foi foi vice-prefeito e secretário na gestão de Orlando Morando.

Marcelo era um dos principais nomes para concorrer à cadeira de prefeito de São Bernardo pelo grupo morandista, mas, após a cassação, a possível candidatura ao Executivo tem sido observada com mais cautela pelo projeto do lado governista.