WTA anuncia mudanças em sua cúpula após críticas de tenistas do circuito

Alvo de críticas por parte das tenistas nos últimos meses, a Associação Feminina de Tênis (WTA, na sigla em inglês) anunciou mudanças em sua cúpula nesta terça-feira. O americano Steve Simon, que acumulava as funções de CEO e presidente da entidade, deixará o cargo de CEO, mas manterá sua atuação como presidente.

A WTA vai dividir estas funções de forma a melhorar a gestão. Nas próximas semanas, a entidade definirá quem será o novo CEO, com foco na operação direta. "Assim que a posição de CEO estiver preenchida, Simon vai assumir o papel de presidente executivo. Nesta função, Simon vai focar na governança, interesses estratégicos da WTA, questões de integridade e desenvolvimento de novos mercados e fronteiras para a WTA", disse a entidade, em comunicado.

Ex-tenista, Simon comanda o tênis feminino desde 2015 e enfrentou seus piores anos à frente da entidade desde o início da pandemia de covid-19. Uma das primeiras grandes crises aconteceu na esteira do desaparecimento da tenista chinesa Shuai Peng, que revelou nas redes sociais um relacionamento secreto com Zhang Gaoli, ex-vice-primeiro-ministro da China. Ela disse que teria sido forçada a ter relações sexuais com o político.

O post foi apagado horas depois e Peng desapareceu nas redes sociais e levou meses até fazer sua primeira aparição pública. A situação fez Simon suspender todos os torneios da WTA agendados para a China. Isso respingou no WTA Finals, torneio que encerra a temporada e que vinha sendo disputado no país asiático.

Mudanças de última hora nas sedes da competição incomodaram as tenistas. Neste ano, o Finals voltou a gerar polêmica, em razão da escolha por Cancun, no México. O torneio foi marcado por tempestades, que atrapalharam toda a programação do evento. As tenistas vinham pedido uma competição numa quadra coberta.

Algumas tenistas criticaram publicamente a gestão da WTA e afirmaram serem vítimas de "desrespeito". O coro foi engrossado por Martina Navratilova, uma das lendas do tênis mundial. "Vai ser difícil para Steve continuar neste trabalho porque tudo está apontando para outra direção", declarou a ex-tenista.