Última sessão tem estranhamento de base e governo na Câmara de Mauá

A última sessão do ano em Mauá virou palco de embate entre parte da bancada de sustentação e o núcleo duro do prefeito Marcelo Oliveira (PT). Dois projetos do Executivo foram incluídos à ordem do dia e alguns vereadores reclamaram de falta de diálogo e pressa da gestão petista em votá-los.

Um tratava sobre desafetação e alienação de algumas áreas da cidade e outro criava câmara de conciliação de dívidas fiscais e precatórios. Os dois textos foram aprovados em duas votações – houve sessão extraordinária, mas com reclamação dos parlamentares.

Jotão (SD) e Eugenio Rufino (PSDB) foram os primeiros a se manifestar contra a intenção do governo em votar os dois projetos ainda ontem. “Quero deixar aqui meu recado para o governo que é preciso debater esse tipo de projeto, não pode ser dessa forma”, criticou Jotão, visivelmente contrariado.

Observando a crescente insatisfação de parte da base, a oposição tentou manobrar para adiar a votação do projeto da câmara de conciliação de dívidas. O vereador Admir Jacomussi (Patriota) pediu adiamento por dez dias – o que faria com que a proposta só retornasse à pauta no ano que vem, uma vez que a Câmara entraria em recesso.

Líder do governo na Casa, Júnior Getúlio (PT) orientou a bancada de sustentação a derrubar o pedido de Jacomussi e votar o projeto. “É benéfico para o morador e precisamos votar para que o governo implemente essas ideias o quanto antes”, justificou.

O peso do governo foi mais forte, mas vários vereadores usaram seu tempo de fala para pedir que o articulador do Paço no Legislativo, o chefe de Gabinete Helcio Silva (PT), evite enviar projetos no afogadilho.

Já na sessão extraordinária, realizada minutos depois, o clima estava mais calmo. “O governo explicou o projeto. Quero agradecer ao Helcio pela compreensão”, alegou Jotão.

Os projetos aprovados agora seguem para sanção do prefeito Marcelo Oliveira.