Definidos jogos dos times da região na Copa S.Paulo

Santo André, EC São Bernardo, Água Santa e São Caetano já sabem as datas e os horários dos seus jogos na Copa São Paulo 2024. Na noite da segunda-feira (11), a FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou o calendário da competição, que terá 128 clubes e 32 sedes.

Os primeiros da região a entrarem em campo serão o Cachorrão, que no dia 3 de janeiro enfrenta a Portuguesa Santista, às 13h, no Baetão, e o Azulão, que duela contra o Nacional, no Estádio Nicolau Alayon, também às 13h. O Ramalhão faz sua estreia no dia 4, às 11h, contra o Aster-Brasil, em Itaquaquecetuba. Também no dia 4, às 17h30, o Netuno pega o Nova Venecia, na Arena Inamar.