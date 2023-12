Bahia anuncia saída de Raul Gustavo, devolvido ao Corinthians, e de Mugni e Vinicius Mingotti

Confirmado na elite do Brasileirão após grande triunfo sobre o Atlético-MG, por 4 a 1, na última rodada, o Bahia anunciou nesta terça-feira suas primeiras modificações no elenco do técnico Rogério Ceni. Raul Gustavo, Mugni e Vinicius Mingotti foram liberados após não terem os contratos renovados.

"Com os contratos se encerrando ao final da atual temporada, o zagueiro Raul Gustavo, o meia Lucas Mugni e o atacante Vinicius Mingotti não terão seus vínculos renovados com o Esquadrão", informou o Bahia em suas redes sociais.

Na verdade, Raul Gustavo retorna ao Corinthians por pedido do clube paulista, após empréstimo de um ano no Bahia. O defensor não conseguiu se firmar no clube por causa de lesões e acabou disputando apenas 18 jogos, um jogo a menos que Mingotti.

Mugni estava no clube baiano desde 2021, ajudou no acesso em 2022 e ainda conquistou um título estadual. Contudo, acabou perdendo espaço e sai após defender o clube em 98 oportunidades, com oito gols marcados e oito assistências.

"O Bahia agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira dos respectivos atletas", agradeceu o Bahia, que quer virar o ano dando boas notícias ao torcedor e anunciando ao menos um reforço de peso para o próximo ano. Segurar o meia Cauly já seria motivo de celebração da torcida, incomodada com o enorme acesso em seu principal armador.