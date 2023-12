Romarinho faz 33 anos com gol, Benzema também marca e Al-Ittihad abre Mundial com fácil vitória

O Al-Ittihad abriu o Mundial de Clubes da Fifa com grande vitória nesta terça-feira. Com o aniversariante Romarinho em grande dia e deixando sua marca, a equipe árabe aproveitou o fato de jogar diante de sua torcida para passar pelo Auckland City, da Nova Zelândia, sem sustos, com bom triunfo por 3 a 0 construído no primeiro tempo. Benzema, recuperado das dores nas costas, fechou a vitória.

Com o triunfo, o time árabe avançou às quartas de final. Na sexta-feira, novamente no King Abdullah Stadium, em Jeddah, vai encarar os campeões egípcios e representantes da África, o Al Ahly, para definir quem encara o Fluminense nas semifinais.

A grande dúvida da torcida antes de a bola rolar nesta terça-feira era se o francês Benzema estaria em campo. O atacante desfalcou o Al-Ittihad nos últimos jogos por causa de dores nas costas, mas foi escalado por Marcelo Galhardo, com os brasileiros Romarinho e Igor Coronado a seu lado no ataque e os volantes Kanté e Fabinho vindo de trás.

A bola rolou em Jeddah e o que se viu foi um total domínio do Al-Ittihad. Logo de cara, Romarinho já finalizou assustando. E esta se tornou a tônica dos primeiros 45 minutos. Empurrados pela torcida que lotou o estádio, os árabes empilharam chances. O Auckland ainda conseguiu se safar em finalizações de Coronado e Benzema duas vezes - faria um golaço aos 20 após driblar dois marcadores e mandar para defesa de Tracey.

Eis que Romarinho voltou a aparecer. Aos 27, pedalou e bateu forte. A bola desviou na marcação. Após a cobrança do escanteio, o brasileiro mandou um bomba de longe para abrir o marcador. No dia do aniversário de 33 anos, se ajoelhou e agradeceu aos céus. Quase repetiu a dose aos 31, mas desta vez o goleiro salvou.

Tracey nada pôde fazer em lindo voleio de Kanté também da entrada da área. Golaço do volante francês. Aos 40 minutos, saiu o terceiro. E em uma linda jogada coletiva. Alshanqiti tocou para Kanté, que devolveu de letra. Da linha de fundo, o lateral serviu Benzema.

Totalmente dominado na primeira etapa, os neozelandeses voltaram do descanso dispostos a dar trabalhão ao goleiro Marcelo Grohe, adiantando as linhas e tentando jogar no ataque. Davam o campo para os rivais e corriam riscos nos contra-ataques. Em um deles, Coronado bateu no peito do goleiro.

Romarinho deixou o gramado aos 12 minuto do segundo tempo. Saiu bastante aplaudido. Com a vaga encaminhada, Galhardo começou a poupar suas principais peças. O aniversariante era outro em campo com afastamento recente por lesão. Kanté e Coronado também saíram no decorrer da segunda etapa.

Mesmo visivelmente se poupando em campo e com ritmo mais lento, o Al-Ittihad era muito superior ao clube da Nova Zelândia e rapidamente o domínio voltou aos árabes. Antes de ser substituído, Coronado tentou anotar um golaço em tapa com categoria de longe. A bola passou perto. Benzema ainda parou em Tracey nos acréscimos, mas a classificação já estava garantida.