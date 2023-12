Com preços a R$ 8, BlaBlaCar oferece até 80% de desconto em passagens rodoviárias em MG

A BlaBlaCar anunciou campanha promocional em Minas Gerais, com passagens de ônibus a partir de R$ 8. As condições especiais são para para trechos como Belo Horizonte <> Ouro Preto, Belo Horizonte <> Rio de Janeiro e Belo Horizonte <> Juiz de Fora.

A promoção contempla mais de 60 rotas e é válida para bilhetes adquiridos no site ou aplicativo da BlaBlaCar. A ação vai até 20 de dezembro.

Os números comprovam a importância de Minas Gerais para a BlaBlaCar. O estado é o terceiro em número de passagens de ônibus vendidas e o quarto em total de caronas.

No terceiro trimestre deste ano, a venda de tíquetes rodoviários cresceu 124% no estado, e teve avanço ainda maior em Belo Horizonte (230%). Em relação às caronas, no mesmo período o crescimento em Minas foi de 74%.

Além dos valores diferenciados, a plataforma oferece ao consumidor a possibilidade de pagamento variado, como Pix e parcelamento no cartão de crédito, de forma rápida e segura, evitando as filas nas rodoviárias.

Esta é a terceira campanha da BlaBlaCar na Região Sudeste nos últimos meses. Anteriormente, a empresa já havia realizado uma campanha em Minas e outra em São Paulo.

Nacionalmente, a BlaBlaCar tem parceria com cerca de 214 viações, que oferecem passagens para mais de 22 mil rotas espalhadas pelo Brasil.

Lançado oficialmente em outubro de 2020, o marketplace de venda de passagens rodoviárias reforça o posicionamento da BlaBlaCar como aliada na reinvenção digital das empresas de ônibus no Brasil ao proporcionar análise e estratégia customizadas para todos os parceiros.

