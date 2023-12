Antes de ser acusado de abuso patrimonial por Susana Werner, Júlio César já deu detalhes de como cuida de fortuna

O ex-goleiro Júlio César foi acusado pela ex-esposa, Susana Werner, de abuso patrimonial. Contudo, antes da acusação, o empresário já deu detalhes de como cuida de sua fortuna em entrevista ao site InfoMoney, em 2021. Na época, o atleta admitiu falar abertamente sobre finanças com a família.

- Eu gosto muito da linguagem financeira. Conversamos bastante sobre isso em casa, de que é preciso chegar na liberdade financeira. Eu sento com meus filhos, mostro a conta bancária, explico o que é imposto de renda. Tudo isso, contou.

Ele também revelou que sua maior fonte de renda era a derivada do que ganhou durante a carreira:

- O jogador vai construindo um patrimônio ao longo da carreira, porque ele é bem remunerado, mas é uma carreira de 20 anos, 25, no máximo. Quando para, é preciso sustentar essa estrutura que ele apresentou para a família. E muitos não conseguem, porque são raros os jogadores que interagem com esse mundo dos investimentos. No meu caso, a minha maior fonte de renda é derivada do patrimônio que construí. Hoje, esse dinheiro trabalha pra mim., disse.

Acusação de Susana Werner

Com a confirmação do fim da relação, a influenciadora usou as redes sociais no dia 10 de dezembro de 2023 para fazer um longo desabafo sobre o que viveu com o atleta. Em vídeo, Susana afirmou ser vítima de abuso patrimonial.

- Sou muito grata. Sempre vivi bem com tudo que ganhei. Não tenho do que reclamar. Até viveria com muito menos do que ele me dava por mês. Sou muito de boa. Meus gastos são de comida, restaurante. Nunca foram de bolsas de marca, roupas de luxo. Eu tenho poucas coisas de marca e simples. Sempre fui muito de boa. Moro há 20 anos na Europa. Se não tivesse pelo menos umas dez bolsas de marca, né? Mas não passam de dois mil reais. Sempre fui tranquila. A gente consegue com muita luta.

No mesmo vídeo, ela citou dificuldades de pagar uma reforma no apartamento do seu pai por não ter dinheiro:

- O negócio do meu pai, da obra, deve ter sido, sei lá uns 20 mil reais. Quebrar toda a sala dele, passar fiação... Não foi pouco, não. Como que eu ia pagar isso? Só se conseguisse pagar no cartão de crédito, e não ia conseguir.

E na madrugada desta terça-feira, dia 12, a empresária compartilhou um desabafo sobre o possível abuso patrimonial que está sofrendo:

- Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal... Vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já é 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso para quem ainda não entendeu, revelou.