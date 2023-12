Completando 93 anos de idade, Silvio Santos revela que está com preguiça de voltar à TV

A terça-feira, dia 12, é toda dele! Silvio Santos está completando 93 anos de idade e, como já era de se imaginar, está sendo super homenageado nas redes sociais pelos fãs, admiradores, amigos e familiares.

Para celebrar a data tão especial, o Fofocalizando transmitiu uma surpresa ao aniversariante do dia. Com direito a bolo e carro de som, diversos fãs marcaram presença na porta da casa do comunicador e o parabenizaram. Para surpresa de todos, Silvio saiu na porta de sua residência e agradeceu o carinho, além de ter assoprado as velas.

- Estou muito feliz! E muito grato com esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá um gás para voltar, disse.

Um ano afastado da TV, Silvio revelou que pretende voltar, mas está com preguiça.

- Claro que eu vou voltar, eu estou com preguiça só, mais nada, contou aos risos. - Preguiça mesmo porque tem que ir no Jassa, tem que pintar o cabelo, olha como eu estou de Papai Noel [...] tem que se vestir, fazer o programa e não é a mais a mesma coisa quando a gente já faz isso.