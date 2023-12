Após ter suposto áudio a Gabriel Roza vazado, Bia Miranda explica: - Mandei para a minha avó

Gabriel Roza teve o celular hackeado e suas conversas vazadas. Dentre elas, estava um áudio enviado por Bia Miranda a ele. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a ex-A Fazenda falava sobre marcar um encontro e pedia que não respondesse a mensagem para que Rafael - seu atual - não visse.

Bia dizia que havia acabado de chegar em casa e não havia respondido antes por conta disso, mas que marcaria um encontro, além de dizer que o amava. No entanto, a se deparar com as notícias repercutindo o áudio, a influenciadora fez questão de esclarecer a história e contar o que aconteceu. Nas redes sociais, ela explicou que se tratava de uma mensagem enviada para a sua avó e pediu que a familiar não respondesse, pois Rafael ainda não sabia de sua religião.

- Gente, acordei assustada. Esse áudio eu mandei pra minha avó, quando o Rafael não sabia que eu era da macumba. Mandei esse áudio para minha avó. Porque eu ia para o barracão, e o Rafael não sabia que eu era da Macumba. E eu tinha medo de contar para ele e ele se assustar. Eu te amo até o infinito, eu falo para minha avó e para o meu irmão. Todos sabem essa frase que eu falo. Gente, pelo amor de Deus. Vocês querem fazer da minha vida um inferno?

Em seguida, relatou que a avó ainda possui contato com Gabriel.

- Meu pai manda uma mensagem preocupado, gente, eu estou em um momento em que não posso ficar passando nervoso, não. E as pessoas querendo me derrubar, querendo estragar a minha vida. Gente, que isso? Cara, eu acordei assustada. Se vocês não sabem, o Rafael só ficou sabendo que sou da macumba esses três meses para cá. Nossos cinco meses de relacionamento o Rafael não sabia, não. Que eu era do Barracão. E eu não sabia também como ele ia reagir, não, filho. Aí, minha avó tem, sim, contato com a pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Aí vão começando a mandar mensagem. Gente, eu só quero paz, eu só quero viver. Quanto mais longe, melhor.

Nesta terça-feira, dia 12, Gabriel fez uma publicação nos Stories do Instagram dizendo:

Galera, acordei e vi essa repercussão doida, não entendi nada. Fiquei 48 horas sem acesso ao meu Whats, que foi hackeado. Recuperei ontem à noite, estou até agora fazendo limpeza. Mais tarde faço pronunciamento.

Gravidez

Fábia Oliveira ainda teve acesso a prints de conversas em que Gabriel lamentava o fato de Bia estar grávida, mas o filho não ser dele. Nas mensagens, que supostamente teriam sido enviadas no dia 7 de novembro, os dois trocaram declarações e disseram sentir saudades um do outro.